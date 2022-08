Il match amichevole contro l'Atletico Madrid ha evidenziato le problematiche di una Juventus che ha bisogno di rinforzi in diversi settori. A pochi giorni dall'inizio del campionato la squadra di Allegri è sembrata appesantita, mancano anche giocatori in diversi ruoli, soprattutto a centrocampo. Ci si attendono però investimenti anche nel settore avanzato e in difesa, se si dovessero concretizzare alcune cessioni. Proprio il settore difensivo contro l'Atletico Madrid ha mostrato problemi evidenti, il migliore è stato Bremer. Continua a deludere Alex Sandro, che sembra lontano parente del giocatore ammirato alla Juventus nelle sue due prime stagioni a Torino.

Una sua cessione è difficile in questo Calciomercato estivo, considerando che ha un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Potrebbe rimanere a Torino fino a fine stagione per poi lasciare la Juventus a parametro zero. La Juventus valuta dei rinforzi per la fascia sinistra difensiva, negli ultimi giorni si parla del possibile arrivo di un giovane portoghese di 17 anni, Serif Nhaga, in scadenza di contratto con il Porto. Si tratta di un talento molto interessante che però difficilmente in caso di arrivo diventerà nell'immediato parte integrante della prima squadra. Di certo è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo e potrebbe crescere inizialmente nella Primavera bianconera prima di giocare nella squadra di Allegri.

La Juventus potrebbe acquistare Serif Nhaga

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia sinistra difensiva il classe 2005 Serif Nhaga, in scadenza di contratto con il Porto, uno dei giovani più interessanti del calcio portoghese. La società bianconera potrebbe acquistarlo per farlo inizialmente crescere nella Primavera bianconera.

Difficile pensare che possa essere inserito nell'immediato in prima squadra, anche perché prima dovrebbe partire uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini. Il brasiliano non ha mercato in questo momento, considerando che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. Anche nel match amichevole contro l'Atletico Madrid ha messo in evidenza le problematiche attuali.

Potrebbe partire Pellegrini, che piace al Fulham e al West Ham e che la Juventus valuta circa 12 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti anche a centrocampo e nel settore avanzato. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, sarebbe vicino anche l'acquisto di Filip Kostic. Per il settore avanzato il preferito rimane Alvaro Morata anche se dopo i tre gol segnati in amichevole proprio ai bianconeri difficilmente si trasferirà a Torino. L'Atletico Madri lo valuta circa 30 milioni di euro.