Nella seconda giornata di Liga spagnola il Real Madrid e il Barcellona vincono entrambe in trasferta per 4-1. I blancos hanno travolto il Celta Vigo all'Estadio Balaídos, mentre gli azulgrana si sono aggiudicati il mach contro la Real Sociedad nella trasferta di San Sebastian.

Prima sconfitta per il Valencia di Gattuso. I Murcielagos sono stati sconfitti per 1-0 nella partita di domenica 21 agosto dai baschi dell'Athletic Bilbao. Un gol dell'ex giocatore del Torino Alejandro Berenguer ha messo in mostra le molte lacune del Valencia e che Gattuso vorrebbe limare intervenendo già in questa sessione di calciomercato.

Il Rayo domina a Barcellona contro l'Espanyol

Nel primo dei due anticipi di venerdì 19 agosto era arrivata la grande prestazione del Rayo Vallecano che a Barcellona aveva piegato l'Espanyol. Al Cornellà-El Prat la squadra di Madrid, nonostante l'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Florian Lejeune, va in vantaggio con Isi Palazon prima di trovare il definitivo 2-0 con Pathè Ciss.

Parità nell'altra partita tra Siviglia e Valladolid. Succede tutto negli ultimi dieci minuti. Al vantaggio ospite siglato da Mohamed Tuhami all'80° minuto, hanno risposto gli andalusi dopo 6 minuti con il pareggio da parte di Karim Rekik. Finisce 1-1. Per entrambe le squadre è il primo punto conquistato in questa nuova stagione.

A Vigo sale in cattedra Modric

Nella giornata di sabato 20 agosto un grande Luca Modric trascina il Real Madrid alla vittoria. Dopo il gol di Karim Benzema e il pareggio del Celta Vigo, è proprio il croato a insaccare la palla del vantaggio dei galacticos. Vinicius Junior e Federico Valverde chiudono i conti per le merengues.

Grande partita di Eduardo Camavinga e di Aurélien Tchouaméni che non hanno fatto rimpiangere la cessione di Carlos Henrique Casemiro. Finisce 4-1.

Nelle altre partite del sabato l'Osasuna si impone in casa per 2-0 sul Cadice. Il Betis Siviglia piega per 2-1 in trasferta il Mallorca con la doppietta di Borja Iglesias. I gol sono stati segnati entrambi su rigore.

Doppietta di Lewandowski contro la Real Sociedad

Nella giornata di domenica 21 agosto l'attaccante polacco Robert Lewandowski ha messo a segno la sua prima doppietta in maglia azulgrana. Il Barcellona domina a lunghi tratti la partita e vince per 4-1 sul campo della Real Sociedad. Di Ousmane Dembélé e Ansu Fati gli altri gol che regalano ai catalani la prima vittoria stagionale. Nell'altra gara domenicale si registra la sconfitta in casa dell'Atletico Madrid: il Villarreal vince per 2-0 al Wanda Metropolitano con i gol di Yeremi Pino e Gerard Moreno.

Nelle sfide di lunedì 22 agosto spicca la vittoria per 3-1 del Girona sul Getafe. Pareggio per 1-1 tra l'Elche e l'Almeria con gli ospiti in dieci per buona parte della partita causa l'espulsione di Alex Centelles al 32° minuto.