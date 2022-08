La Juventus è attesa da un finale della sessione di Calciomercato estivo impegnativo fra cessioni e acquisti. C'è l'esigenza di alleggerire una rosa che è formata da giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi spicca sicuramente Arthur Melo, infatti il brasiliano non è stato convocato neanche per la seconda giornata di campionato contro la Sampdoria, come dichiarato da Allegri sia per infortunio ma anche perché il giocatore è considerato cedibile dalla società bianconera. Il problema è rappresentato dall'ingaggio che guadagna di circa 6 milioni di euro a stagione.

Dopo un'annata calcistica deludente il brasiliano non ha molte società interessate, anche per lo stipendio che percepisce. Fino a poche settimane si parlava di un suo possibile trasferimento al Valencia, trattativa di mercato che potrebbe definirsi negli ultimi giorni di mercato. Non sarà a titolo definitivo, anche perché la Juventus lo valuta almeno 40 milioni di euro, ma in prestito, con la società bianconera che potrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio. Il Valencia sta definendo la cessione di Maxi Gomez, con l'uruguaiano che potrebbe lasciare il posto da extracomunitario proprio al centrocampista brasiliano.

Possibile prestito per Arthur Melo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Arthur Melo in prestito negli ultimi giorni di mercato.

Potrebbe trasferirsi al Valencia ma la società bianconera sarebbe pronta a valutare anche altre offerte. Nelle ultime settimane si è parlato anche di una possibile offerta dell'Arsenal per il brasiliano, alla fine però la società che è sembrata più interessata è stata il Valencia, che potrebbe valutare una nuova offerta di prestito negli ultimi giorni di mercato.

Arthur Melo è reduce da due stagioni deludenti alla Juventus, condizionato anche da infortuni. Sarebbe stato il giocatore ideale per Maurizio Sarri, che però a fine stagione 2019-2020 è stato esonerato. Sia con Pirlo che con Allegri non ha raccolto molto minutaggio, anche perché il brasiliano non è un centrocampista da verticalizzazioni ma da palleggio.

Nell'estate 2020 è arrivato nello scambio di mercato che lo ha portato a Torino, con il centrocampista Miralem Pjanic che si è trasferito al Barcellona. Una sua cessione in prestito potrebbe anche rivalutarlo nel prezzo di mercato.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora alle cessioni ma si attendono anche rinforzi importanti in questi ultimi giorni di mercato. Potrebbero arrivare almeno tre rinforzi, a centrocampo il preferito sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint Germain, per quanto riguarda il settore avanzato piacciono Milik e Depay oltre a Nicolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di circa 47 milioni di euro.