Tra i profili che la Juventus starebbe valutando per il mercato di gennaio ci sarebbe anche quello di Nicolàs Tagliafico, difensore centrale dell’Olympique Lione. Con il club transalpino a rischio retrocessione in Ligue 2 a causa dei gravi problemi finanziari, il giocatore argentino potrebbe diventare, per caratteristiche tecniche e tattiche, il profilo ideale per Thiago Motta. Oltre a Tagliafico, la Juventus starebbe seguendo anche il profilo di Ben Chilwell, esterno sinistro, come possibile sostituto di Juan Cabal, che il Chelsea potrebbe cedere in prestito.

Il cartellino di Tagliafico è valutato cinque milioni di euro

A causa dei grossi problemi economici che stanno portando l’Olympique Lione sul baratro della retrocessione, il costo dell'eventuale operazione che porterebbe Tagliafico a vestire la maglia bianconera dovrebbe aggirarsi attorno ai cinque milioni di euro per il cartellino, più l’ingaggio del giocatore che attualmente è di circa 3.5 milioni di euro l’anno. Cifra, quest’ultima, che data l’età dell’argentino potrebbe essere spalmata in più anni. Per la Juventus, Tagliafico potrebbe diventare un'occasione di calciomercato, in quanto si garantirebbe un profilo di sicura esperienza e qualità.

Come giocherebbe la Juve con il possibile innesto di Tagliafico

Campione del Mondo in Qatar con l’Argentina, Tagliafico è un terzino sinistro che all'occorrenza può essere impiegato anche da esterno di centrocampo o come difensore centrale. Dotato di una buona tecnica individuale, il giocatore argentino fa della corsa e della resistenza fisica le sue armi migliori.

Caratteristiche che gli permettono di essere piuttosto incisivo per tutto l’arco della partita.

Alla Juventus, Tagliafico diventerebbe a tutti gli effetti un jolly difensivo, con Thiago Motta che potrebbe schierarlo sia come centrale difensivo in coppia con Pierre Kalulu o Federico Gatti, sia come terzino sinistro in alternativa ad Andrea Cambiaso.

Inoltre, Tagliafico può essere schierato anche in posizione più avanzata: ruolo che permetterebbe al tecnico italo-brasiliano di sfruttare l’ottima corsa dell’argentino e la capacità di fornire assist e cross ai compagni.

Non solo Tagliafico, per la difesa potrebbe interessare anche Chilwell

A differenza di Tagliafico, l’esterno inglese del Chelsea è stato impiegato nella sua carriera quasi esclusivamente come terzino sinistro. Ruolo che alla Juventus, dopo l’infortunio occorso a Cabal, viene coperto solo da Andrea Cambiaso. Troppo poco per una squadra con molti impegni sportivi come quella bianconera e che necessita di ricambi di qualità.

Nonostante il Chelsea pare abbia aperto al prestito gratuito del giocatore fino al termine della stagione, l'ingaggio di Chilwell da parte della Juve è comunque proibitivo per via dell’alto stipendio che percepisce.

La situazione potrebbe sbloccarsi qualora il club inglese decida di farsi carico di parte dell’ingaggio di Chilwell, oppure che lo stesso giocatore, fuori dai progetti tecnici dei Blues, decida in autonomia di ridursi lo stipendio pur di tornare a giocare ad alti livelli.