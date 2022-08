La Juventus vorrebbe aggiungere una nuova pedina nell'attacco bianconero ed avrebbe cercato di imbastire una trattativa con il Nizza per Amine Gouiri. Nel frattempo, i bianconeri potrebbero cedere diverse pedine come Arhur, Rovella e Fagioli.

Calciomercato Juventus, Gouiri sarebbe un obiettivo per l'attacco dei bianconeri

La Juventus, dopo aver ufficializzato l'acquisto di Arkadiusz Milik per il reparto offensivo, non vorrebbe fermarsi e starebbe cercando un altro attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. Secondo la stampa francese, il profilo osservato dalla Vecchia Signora risulterebbe essere Amine Gouiri, centravanti in forza al Nizza, classe 2000.

Stando a quanto riportato, la compagine piemontese avrebbe instaurato i primi contatti con il club transalpino, proponendo un'operazione strutturata sulla base di un prestito secco con diritto di riscatto. Il Nizza, che starebbe cominciando ad abbassare a malincuore le proprie pretese economiche per lasciare andare via il calciatore, non lo valuterebbe più 40 milioni di euro, bensì 30, ma vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. Inoltre, c'è da sottolineare come su Gouiri, risulterebbero esserci le attenzioni di diversi club europei, tra cui il Rennes ed il Lione e, di conseguenza, lo stesso Nizza potrebbe sfruttare un'eventuale asta di Calciomercato per tornare a gonfiare il prezzo proprio gioiellino ventiduenne.

Juventus, oltre alle entrate si starebbe lavorando alle uscite: Arthur, Rovella e Fagioli potrebbero lasciare i bianconeri

La Juventus vorrebbe smaltire il tetto ingaggi della rosa per fare spazio all'acquisto di un centrocampista e ad un potenziale arrivo sulla fascia sinistra. Ecco perché i bianconeri lavorerebbero per far uscire dalla Continassa una serie di calciatori ritenuti ai margini del progetto o da far crescere in squadre in cerca di giovani promesse a cui dare spazio.

Uno dei primi indiziati ad abbandonare la compagine piemontese sarebbe Arthur Melo: il centrocampista temerebbe di perdere un posto tra i convocati per la spedizione del Brasile in Qatar nei prossimi mondiali e, di conseguenza, con il suo agente starebbe spingendo per trovare una collocazione che gli permetta di giocare con continuità.

Il suo alto ingaggio, 5 milioni di euro che con i bonus può arrivare ad 8, bloccherebbe però quasi tutte le alternative possibili. Un altro nome che potrebbe lasciare la Juventus, almeno momentaneamente, sarebbe Rovella, che il Monza vorrebbe aggiungere al proprio centrocampo per dare maggiori alternative al tecnico Giovanni Stroppa. Infine, anche Fagioli, sarebbe attenzionato da diversi club tra cui Sampdoria e Cremonese.