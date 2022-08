In queste ore la Juventus starebbe lavorando per chiudere la trattativa con il Paris Saint Germain per Leandro Paredes. Infatti, i bianconeri vorrebbero regalare quanto prima il regista a Massimiliano Allegri. Ma al momento, come ha rivelato Luca Momblano in un diretta Juventibus, la situazione sarebbe ancora in standby: "Più che bloccata la trattativa Paredes non si è sbloccata. La Juve si aspettava che si potesse sbloccare tra la sera del 28 agosto e la mattina del 29 agosto. A stamattina non si è sbloccata. Il giocatore ha ancora detto e confidato a tutti: "Tra lunedì (29 agosto ndr) e martedì (30 agosto) devo essere a Torino".

Lo ha detto domenica. Stamattina ci aspettavamo potesse essere la mattina giusta, ma qua a Torino il feedback è non si è ancora sbloccata".

La Juventus aspetta Paredes

Da diversi mesi Juventus sarebbe sulle tracce di Leandro Paredes. In modo particolare i bianconeri vorrebbero prendere un centrocampista in grado di poter consentire a Manuel Locatelli di agire anche come mezzala. In questo senso il profilo di Leandro Paredes sembra essere perfetto. Ma la trattativa tra la Juventus e il Paris Saint Germain starebbe proseguendo. Le parti sarebbero intenzionate a mettersi d'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Ma ancora la fumata bianca non sarebbe arrivata. Il Paris Saint Germain nella serata di del 28 agosto ha giocato in campionato e Leandro Paredes è rimasto in panchina per 90 minuti: questa cosa ha fatto presagire che il suo passaggio alla Juventus fosse imminente. Ma al momento, come ha spiegato Luca Momblano, la trattativa non si sarebbe ancora sbloccata.

Per questo motivo resta da capire se si sbloccherà nelle prossime ore oppure no. La Juventus, dal canto suo, avrebbe anche deciso di valutare un'alternativa e si tratterebbe di Douglas Luiz. La speranza, però, è sempre quella di arrivare a Paredes e adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Si pensa anche alle uscite

In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus starebbe lavorando sia sull'ingresso di Paredes ma anche sulle uscite. Infatti, Nicolò Rovella e di Nicolò Fagioli. Per quest'ultimo ci sarebbero molte richieste e la Juventus starebbe decidendo qual è la soluzione migliore per il ragazzo. Mentre sulle tracce di Nicolò Rovella ci sarebbe sempre il Monza. La trattativa dovrebbe chiudersi non appena la Juventus troverà l'accordo per Paredes. Nel frattempo Rovella è a disposizione di Massimiliano Allegri e sta continuando a lavorare in vista della gara contro lo Spezia. Anche nella giornata del 30 agosto, la Juventus sarà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino.