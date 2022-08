Dopo il confronto di ieri tra squadra e allenatore, l’Inter è chiamata a mostrare segni di ripresa dal punto di vista del gioco e della motivazione. Inzaghi avrebbe chiesto ai suoi giocatori maggiore concentrazione e determinazione in vista delle prossime sfide. Nella gara interna contro la Cremonese dell’ex Radu, in prestito alla formazione di mister Alvini, non ci sarà Lukaku, in attesa di svolgere gli esami strumentali per definire l’entità dello stiramento risentito alla coscia sinistra. Al suo posto dovrebbe giocare Dzeko, dato in vantaggio nel ballottaggio con Correa, quest’ultimo più probabile a gara in corso.

Gosens potrebbe avere un’altra occasione sulla fascia sinistra, presidiata da Dimarco nella gara contro la Lazio. Possibilità anche per Onana dal primo minuto.

Dopo la sconfitta dell’Olimpico, Inzaghi avrebbe chiesto un cambio di mentalità

Il confronto di Ieri tra Inzaghi e la squadra si sarebbe svolto all’insegna di un tema ben preciso: la motivazione. Il mister avrebbe infatti criticato le disattenzioni difensive in occasione del primo gol e rimproverato i giocatori di non essere stati lucidi sull’1-1 quando la rimonta sembrava ancora possibile. La gara di domani contro la Cremonese sarà quindi un’importante occasione per rimettere assieme i cocci e ripartire dalla solidità difensiva, tra i punti di forza dei nerazzurri nella scorsa stagione.

Indipendentemente da chi scenderà in campo, Inzaghi vuole vedere un cambio di passo deciso per quanto riguarda la determinazione dei suoi uomini. Contro Milan e Bayer Monaco, serviranno infatti enormi qualità mentali per gestire la pressione e non perdere punti importanti in vista del doppio impegno tra Campionato e Champions League.

Per quanto riguarda la sfida con la Cremonese, al momento, di ufficiale c’è soltanto l’assenza di Lukaku a causa di un probabile stiramento alla coscia sinistra. Il belga svolgerà in serata gli esami strumentali per determinare l’entità dell’infortunio, dopodiché si studierà una tabella di riabilitazione nella speranza – al momento piuttosto remota – di rivederlo in campo nella gara d’esordio in Champios League contro i bavaresi.

Dzezo dovrebbe sostituire Lukaku, Possibile occasione dall’inizio per Gosens, Onana spinge per un ruolo da titolare

In occasione del match di domani, a sostituire Big Rom dovrebbe essere Dzeko, dato in vantaggio su Correa per un posto da titolare. L’Inter potrebbe così scendere in campo con qualche variazione tattica rispetto alle ultime tre giornate di campionato, dove la fisicità del belga è stata il tema dominante per l’attacco. Col bosniaco, ormai sempre più nel ruolo di rifinitore dietro a Lautaro, la squadra potrebbe ricercare con più frequenza lo sbocco centrale per la manovra, senza martellare in modo estenuante sulle fasce alla ricerca del cross per il numero 90.

Rispetto alla gara contro la Lazio, si prevedono cambiamenti anche sull’out di sinistra, dove Gosens dovrebbe prendere il posto di Dimarco.

All’italiano, sempre più jolly per la capacità d’interpretare sia il ruolo di braccetto che di quinto, Inzaghi potrebbe infatti concedere un turno di riposo e cogliere l’occasione per aumentare il minutaggio nelle gambe dell’ex atalantino, apparso ancora in difficoltà sotto il profilo della condizione. Il tedesco avrebbe del tutto recuperato dal brutto infortunio della scorsa stagione, ma avrebbe bisogno di più partite per rientrare a pieno regime e, magari, provare in extremis a strappare un’ improbabile convocazione per i mondiali in Quatar.

Contro la Cremonese è probabile anche l’esordio di Onana, prelevato dall’Ajax a parametro zero e voglioso d’imporsi come titolare. Per Inzaghi esistono comunque delle precise gerarchie da rispettare: Handanovic non è solo il portiere titolare, è infatti anche il capitano e Onana dovrà convivere per tutta la stagione con l’idea di sfruttare al meglio ogni occasione concessagli.