La Juventus giocherà contro la Sampdoria nella seconda giornata di campionato. Dopo la vittoria contro il Sassuolo per 3 a 0 i bianconeri cercheranno di confermarsi a Marassi contro una squadra reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta. Sarà un match impegnativo per i bianconeri, che non potranno schierare i due nuovi acquisti Paul Pogba e Angel Di Maria. Il francese potrebbe recuperare per il match contro la Salernitana dell'11 settembre, l'argentino per la prima giornata del girone di Champions League prevista il 6 o il 7 settembre. La Sampdoria avrà quasi tutti a disposizione, le uniche assenze riguarderanno Conti e Trimboli.

Allegri non potrà schierare oltre a Pogba e a Di Maria anche Kaio Jorge, Szczesny e Chiesa. I liguri dovrebbero affidarsi al 4-1-4-1, i piemontesi invece al 4-3-3. Potrebbe giocare titolare il nuovo acquisto Filip Kostic, arrivato dall'Eintracht Francoforte per circa 12 milioni di euro più circa 3 milioni di euro di bonus. Si è trasferito nella società tedesca in prestito Luca Pellegrini, che non è stato sostituito. Allegri dovrebbe affidarsi a gran parte della formazione che ha giocato contro il Sassuolo, con un'unica differenza. Kostic sostituire l'infortunato Di Maria.

Il tecnico della Sampdoria Giampaolo dovrebbe affidarsi a Caputo

La Sampdoria dovrebbe essere schierata dal tecnico Giampaolo con il 4-1-4-1.

In porta conferma per Audero, difesa a quattro che potrebbe essere formata da Bereszynsky terzino destro, difensori centrali Ferrari e Colley e Augello terzino sinistro. Il giocatore davanti alla difesa sarà Viera, supportato da quattro centrocampisti, sulla fascia destra Leris, centrali Rincon e Sabiri, e Djuricic sulla fascia sinistra.

La punta titolare sarà Caputo, con Quagliarella che dovrebbe iniziare dalla panchina.

Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Kostic a supporto di Dusan Vlahovic

Il tecnico della Juventus Allegri dovrebbe affidarsi al 4-3-3, considerando anche l'inserimento di Kostic sulla fascia sinistra. L'ex Eintracht Francoforte dovrebbe essere preferito a Moise Kean.

Questo significa che nel settore avanzato dovrebbero giocare Kostic e Cuadrado sulle fasce, a supporto di Vlahovic. In porta giocherà Perin, in attesa del recupero di Szczesny. Difesa a quattro con Danilo terzino destro, Bonucci e Bremer difensori centrali e Alex Sandro terzino sinistro. Centrocampo a tre con Zakaria, Locatelli e McKennie.

Le probabili formazioni di Sampdoria e Juventus

Sampdoria (4-1-4-1): Audero - Bereszynsky, Ferrari, Colley, Augello - Viera - Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic - Caputo. Allenatore Marco Giampaolo

Juventus (4-3-3): Perin - Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro - Zakaria, Locatelli, McKennie - Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore Massimiliano Allegri.