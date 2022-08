La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire non solo le cessioni ma anche degli acquisti. Dovrebbe arrivare un centrocampista ma tutto dipenderà dalle cessioni. Se dovesse partire uno fra Arthur Melo e Adrien Rabiot la società bianconera potrebbe definire l'acquisto di Leandro Paredes, che andrebbe a migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte. Per quanto riguarda il settore avanzato non è stato sostituto Alvaro Morata. Lo spagnolo come è noto non è stato riscattato dalla Juventus, che avrebbe voluto spendere meno rispetto ai 35 milioni di euro che avrebbe voluto l'Atletico Madrid per lo spagnolo.

Si è parlato di un'offerta della società bianconera di 20 milioni di euro, che non ha accontentato evidentemente gli spagnoli. Per questo la Juventus starebbe lavorando ad un rinforzo importante per il settore avanzato. Il preferito sarebbe Memphis Depay, che sta lavorando alla rescissione contrattuale con il Barcellona. Le parti non hanno trovato ancora un'intesa, per questo la società bianconera sta valutando altri giocatori per il settore avanzato. Fra i giocatori seguiti della Juventus ci sarebbe Christian Pulisic, centrocampista del Chelsea che può giocare trequartista ma anche punta di fascia. La società inglese potrebbe cederlo in prestito.

Potrebbe arrivare Pulisic alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando anche a delle alternative a Memphis Depay.

Se non dovesse arrivare l'intesa sulla rescissione contrattuale fra il giocatore e il Barcellona o se comunque dovesse definirsi in ritardo rispetto alle esigenze della società bianconera, potrebbe arrivare a Torino un altro giocatore rispetto all'olandese. Fra quelli graditi dalla Juventus ci sarebbe Christian Pulisic. Il centrocampista americano è considerato una riserva dal tecnico Tuchel e per questo potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale.

La società bianconera valuterebbe il prestito dell'americano, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto a fine stagione a circa 30 milioni di euro. Dopo le ottime stagioni al Borussia Dortmund Pulisic si è trasferito al Chelsea senza però incidere come ci aspettava. Avrebbe dovuto sostituire Eden Hazard, trasferitosi al Real Madrid, ma non ha dato il contributo che ci si attendeva.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi, in particolar modo a centrocampo. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera per migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte ci sarebbe Leandro Paredes, l'argentino potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.