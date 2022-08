La Juventus è al lavoro per cercare di migliorare una rosa che ha bisogno di acquisti soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Gran parte degli investimenti però passano anche dalle cessioni, anche perché è necessario mantenere il bilancio societario e non appesantirlo in maniera evidente. Per questo la decisione della società bianconera è stata quella di acquistare giocatori solo se altri vengano ceduti. E' il caso di Bremer, arrivato dopo la partenza di de Ligt, o quello di Di Maria, che ha sostituito Paulo Dybala, andato in scadenza di contratto a giugno.

Lo stesso potrebbe valere per Leandro Paredes, che potrebbe arrivare con la cessione di uno fra Arthur Melo e Adrien Rabiot. Era vicina la partenza del francese fino a qualche giorno fa, si parlava di un'offerta del Manchester United. Non è però arrivata la definizione della trattativa di mercato per la mancata intesa contrattuale fra il giocatore e la società inglese. Una situazione che ha suscitato molto clamore mediatico e critiche rivolte al francese, che avrebbe dovuto accettare l'offerta del Manchester United anche perché avrebbe permesso alla Juventus di definire l'acquisto di Paredes. Fra i più critici nei confronti di Rabiot c'è stato Graziano Campi, il noto agente sportivo su Twitter ha sottolineato come con la mancata cessione di Rugani al Galatasay e di Rabiot al Manchester United la Juventus ha perso 27 milioni di euro.

Se fosse confermato il fatto che i due non hanno accettato l'offerta, secondo Campi meriterebbero entrambi la tribuna per tutta la stagione.

L'agente sportivo Campi ha parlato di Rugani e Rabiot

'Persi 10 milioni del Galatasaray e 17 dello United. Se confermato, la tribuna per tutto l'anno non può non essere l'unica possibilità ragionevole'.

Questo il post di Graziano Campi su Twitter. Secondo l'agente sportivo il difensore ed il centrocampista meriterebbero la tribuna se veramente hanno deciso di non accettare l'offerte rispettivamente del Galatasay e del Manchester United. D'altronde questo potrebbe condizionare il Calciomercato estivo della società bianconera, che potrebbe acquistare un altro difensore centrale ed un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

A tal riguardo il preferito sembra essere Leandro Paredes, valutato circa 20 milioni di euro dal Paris Saint Germain. A proposito di Rabiot, era vicino al Manchester United, che però sta definendo l'acquisto di Casemiro del Real Madrid. Questo potrebbe significare la permanenza di Rabiot a Torino a meno che arrivi un'offerta importante negli ultimi giorni di mercato.

Il mercato della Juventus

Per quanto riguarda invece Daniele Rugani, si parla di un interesse di diverse società di Serie A per il difensore. A tal riguardo il giocatore della Juventus piace molto alla Sampdoria e al Verona, anche se l'ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione non agevola la sua cessione da parte della società bianconera.