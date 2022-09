In una conferenza stampa della Nazionale Italiana di calcio, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha voluto rispondere alle recenti critiche che alcuni tifosi gli hanno mosso nei giorni scorsi.

Intanto il ct Roberto Mancini ha parlato della gara di Nations League che vedrà gli azzurri affrontare l'Inghilterra sul prato di San Siro nella serata di domani.

Bonucci sulla contestazione nei suoi confronti: 'Nulla mi spaventa e faccio quello che reputo sia giusto'

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League che vedrà l'Italia affrontare l'Inghilterra.

Al capitano azzurro, oltre alle domande sulla partita, è stato chiesto del momento persona che sta vivendo a ridosso della contestazione che la curva della Juventus gli ha riservato. Il giocatore ha risposto: "Ingratitudine? Se fossero stati gli ultimi tempi mi sarei sorpreso, ma è tutta la carriera così. Ho vissuto nella vita momenti peggiori, non mi spaventa ormai più nulla".

Bonucci ha poi aggiunto: "Io mi sento me stesso, sempre. Nel bene e nel male, tutto ciò che ho fatto nella carriera l'ho fatto essendo me stesso. Che sia la Juve o la Nazionale, io mi comporto come credo sia giusto".

Il difensore bianconero, ha poi concluso il suo discorso, confessando come la convocazione in Nazionale per lui rappresenti una sorta di rigenerazione, un luogo dove poter vivere uno spogliatoio diverso ma che, allo stesso tempo, è composto da calciatori che conosce da oltre 10 anni.

Roberto Mancini: 'I calciatori devono avere la volontà di vestire la maglia della Nazionale'

Restando in tema Nazionale italiana, anche Roberto Mancini ha parlato in vista del match contro l'Inghilterra. Il ct azzurro, ha trattato diversi argomenti, tra cui le convocazioni e la volontà dei calciatori di parteciparvi: "I giocatori devono sentire la voglia di venire in Nazionale e starci anche in situazioni non semplici.

Non è che si può venire in Nazionale o non venire a seconda del momento. Bisogna esserci sempre".

Il tecnico ha poi sottolineato l'importanza del match che si disputerà domani sera a San Siro: "L'entusiasmo c'è sempre, soprattutto in vista di una partita così bella. In palio ci sono punti importanti per un gruppo apertissimo, l'entusiasmo c'è per forza".

Parlando poi di Sandro Tonali, Roberto Mancini ha detto di aver provato a recuperarlo da un affaticamento muscolare che ha colpito il centrocampista senza però riuscirci. Di conseguenza, il classe 2000 rossonero, potrebbe saltare sia la sfida contro l'Inghilterra sia la gara che si disputerà settimana prossima a Budapest contro l'Ungheria capolista nel girone.