Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nelle prossime sessioni di Calciomercato è Alessandro Bastoni. Il difensore sembrava destinato a dire addio al club nerazzurro già questa estate, ma la sua volontà è stata quella di restare all'ombra del Duomo nonostante il forte corteggiamento arrivato dalla Premier League. Qualcosa potrebbe cambiare soprattutto dopo le ultime vicende in nerazzurro, in primis viene in mente il cambio dopo soli trenta minuti nel match perso contro l'Udinese, che ha portato anche ad una reazione scomposta dello stesso Bastoni.

Su di lui continua ad esserci l'interesse del Tottenham di Antonio Conte, che riaccoglierebbe volentieri il difensore a braccia aperte a Londra.

Il Milan è alla ricerca di un giovane rinforzo in attacco visto che Zlatan Ibrahimovic potrebbe dire addio al calcio giocato al termine di questa stagione e Olivier Giroud, pur rinnovando il contratto in scadenza a giugno, non è più giovanissimo. Uno dei nomi sondati dalla società rossonera sarebbe quello di Rasmus Hojlund, talento scovato dall'Atalanta.

Tottenham su Bastoni

L'Inter deve ancora realizzare il famoso attivo da 60 milioni di euro, anche se in parte ci si è avvicinata con le cessioni di Andrea Pinamonti al Sassuolo e Cesare Casadei al Chelsea.

Per questo motivo non sono da escludere cessioni dolorose a gennaio o, al più tardi, a giugno e uno dei giocatori candidati a lasciare i nerazzurri sarebbe Alessandro Bastoni. Il rapporto con Simone Inzaghi non è più idilliaco e la reazione avuta alla sostituzione domenica contro l'Udinese, quando ha cominciato a prendere a calci il sediolino davanti ai suoi piedi, potrebbe rappresentare un chiaro segnalo.

Il giocatore era stato al centro dei rumors di mercato già questa estate e proprio per questo potrebbe tornare di moda la destinazione Tottenham. Antonio Conte lo stima molto e lo ritiene perfetto come braccetto di sinistra della sua difesa a tre. Visto il contratto in scadenza a giugno 2024, la valutazione dell'Inter non potrà essere così elevata, con i nerazzurri che potrebbero anche 'accontentarsi' di una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro.

Milan su Hojlund

Il Milan ha cominciato a lavorare sul mercato per cercare il rinforzo giusto in attacco. Zlatan Ibrahimovic, d'altronde, potrebbe ritirarsi, mentre Olivier Giroud, pur rinnovando, non è più giovanissimo e Divock Origi non dà garanzie dal punto di vista fisico. Tra i nomi sondati dalla società rossonera ci sarebbe quello di Rasmus Hojlund, che l'Atalanta ha acquistato dallo Sturm Graz per oltre 15 milioni di euro. Nonostante la giovane età, essendo un classe 2003, complici i problemi fisici di Muriel e Zapata, sta giocando con una discreta continuità mostrando le proprie qualità e ha realizzato anche una rete in campionato.

La Dea ascolterà eventuali proposte ma non scenderà come valutazione al di sotto dei 30 milioni di euro, puntando ad una corposa plusvalenza.