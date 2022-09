La Juventus starebbe già pensando al prossimo mercato di riparazione che inizierà a gennaio 2023. La compagine bianconera, dunque, avrebbe messo nel mirino Timothy Castagne del Leicester per rinforzare le fasce e Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach per dare maggiori alternative in attacco.

Calciomercato Juventus, il primo colpo per il mercato di gennaio potrebbe essere Timothy Castagne del Leicester

La Juventus, nell'agenda avrebbe come primo obiettivo quello di rafforzare le corsie esterne. Sia Cuadrado che Alex Sandro, infatti, non apparirebbero più come quelli dei bei tempi e di conseguenza, Cherubini starebbe pensando di rimpolpare le fasce con un calciatore, che magari possa ricoprire sia il ruolo di terzino destro che sinistro.

Secondo le indiscrezioni sul web, dunque, Timothy Castagne risulterebbe essere il nuovo obiettivo della compagine piemontese. Il fluidificante belga classe '95, dopo aver stupito con la maglia dell'Atalanta, è stato comprato nel 2020 dal Leicester, che lo pagò circa 21 milioni di euro. Passate due annate convincenti, ora la formazione inglese sta faticando, con l'ultimo posto in classifica della Premier League che testimonierebbe un momento delicato delle "Foxes". La Juventus, dunque, vorrebbe sfruttare questa circostanza negativa, per cominciare ad intavolare una trattativa con il club britannico e portare alla Continassa già da gennaio Castagne. Attualmente, la valutazione per il giocatore belga si attesterebbe intorno ai 15 milioni di euro, ma per la finestra di mercato invernale le cose potrebbero cambiare in meglio o persino in peggio per il Leicester, che potrebbe dover svendere alcuni dei propri elementi anticipatamente per evitare di cederli con lo spauracchio della retrocessione.

Juventus: in attacco piacerebbe Marcus Thuram del Mönchengladbach, ma prima dovrebbe uscire Moise Kean

Anche in attacco la Juventus potrebbe assestare un colpo che dia nuove alternative tattiche a Massimiliano Allegri. La società bianconera, dunque, secondo le indiscrezioni di mercato, osserverebbe con attenzione Marcus Thuram, figlio d'arte dell'ex difensore Lilian e attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach.

Il giovane esterno francese classe '97, avrebbe dunque attratto le attenzioni della Vecchia Signora, che vorrebbe portarlo alla Continassa già da gennaio. Il suo costo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe esborsare solamente se riuscisse a cedere definitivamente Moise Kean, centravanti italiano che sta faticando a trovare continuità con la casacca bianconera.