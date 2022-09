La Juventus pensa alle prossime mosse del Calciomercato estivo. Tutto ruota attorno alla possibile partenza di Angel Di Maria che potrebbe lasciare i bianconeri al termine della stagione. Per questo, la dirigenza sta sondando diversi profili per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Juve, non solo Zaniolo: idea Traorè per la fascia

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora starebbe valutando il profilo di Adama Traorè, esterno spagnolo che dopo la parentesi non esaltante al Barcellona è ritornato al Wolverampthon.

La sua esperienza in Inghilterra potrebbe però terminare al termine di questa stagione, vista la scadenza del contratto nel 2023. Per questo, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio dell'esterno spagnolo a parametro zero nella prossima sessione estiva di mercato.

Oltre Traorè resta in auge anche la candidatura di Nicolò Zaniolo, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma (che scade nel 2024). Questo aspetto potrebbe favorire la Juventus che potrebbe ritornare sul calciatore in estate e varare un'offerta inferiore rispetto ai 50 milioni di euro richiesti dalla Roma durante la precedente sessione di mercato.

Infine, restano sullo sfondo due giovani di assoluta prospettiva e qualità: Moammhed Kudus dell'Ajax che viene valutato attorno ai 45-50 milioni di euro e Ferran Torres che potrebbe lasciare il Barcellona nelle prossime sessioni di mercato.

L'esterno spagnolo sarebbe finito nel mirino anche del Milan di Pioli.

Juve, idea Vitor Roque per l'attacco

Non solo un esterno offensivo: la Juventus starebbe cercando anche un attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri e che possa alternarsi con Vlahovic e Milik, così da essere un'ottima alternativa.

Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri sarebbero molto interessati al profilo di Vitor Roque, talentuoso attaccante brasiliano che si sta mettendo in luce nel campionato brasiliano con la maglia dell'Atletico Paranaense. La Vecchia Signora sarebbe pronta a un'offerta da 15 milioni di euro per il classe 2005, così da anticipare la fortissima concorrenza di Barcellona e Real Madrid.

Il club brasiliano chiede però una cifra superiore vicina ai 40 milioni di euro.

Oltre Vitor Roque, i bianconeri stanno tenendo in considerazioni anche due profili trattati nella precedente sessione di mercato, ovvero Menphis Depay che potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio, e Luis Muriel che complice un rapporto on idilliaco con Gasperini potrebbe lasciare l'Atalanta. Il club bergamasco chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante bergamasco.