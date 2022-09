Durante la sessione di Calciomercato appena conclusa, la Juventus ha ingaggiato Angel Di Maria per dare qualità al reparto offensivo. Il centrocampista argentino ha fatto intendere di voler tornare in patria per chiudere la carriera e probabilmente lo farà a giugno del 2023. Ragion per cui la Juve dovrebbe tornare sul mercato per assicurarsi un giocatore all'altezza dell'argentino. Il nome di Roberto Firmino è già stato accostato più volte in estate al club bianconero e potrebbe essere una valida ipotesi per la Juventus.

Oltre a Firmino, per il quale il giornale Liverpool Echo dichiara che la Juve potrebbe fare un ulteriore tentativo a gennaio, un'altra suggestione per la prossima stagione potrebbe essere il centrocampista francese N'Golo Kanté.

Così come l'attaccante brasiliano, anche il giocatore del Chelsea è in scadenza nel giugno del 2023 e secondo alcune fonti giornalistiche inglesi, le possibilità di rinnovo sarebbero molto ridotte.

Il contratto di Firmino scade nel 2023

Il giocatore brasiliano non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Liverpool. Attualmente il giocatore dei Reds ha segnato tre gol e fornito altrettanti assist nelle prime cinque giornate di Premier League, trovando una continuità di rendimento che gli era mancata negli ultimi anni.

Alla Juve potrebbe giocare sia da esterno in un ipotetico tridente assieme a Dusan Vlahovic e Filip Kostic, o potrebbe essere schierato come sostituto dell'attaccante serbo.

Il costo del cartellino di Firmino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi puntando sulla scadenza naturale del contratto a giugno 2023.

Suggestione Kantè per il centrocampo

Nonostante gli arrivi di Paul Pogba e Leandro Paredes, la Juventus vorrebbe rinforzare la linea mediana con l'innesto di giocatori d'esperienza. Uno dei profili adatti potrebbe essere quello di Kanté. Il giocatore francese va in scadenza di contratto nel giugno del 2023, ma al momento il suo approdo a Torino è solo una delle tante suggestioni di mercato.

Il centrocampista del Chelsea ha un ingaggio di quasi 16 milioni di sterline, cifra non alla portata per il calcio italiano.

Qualora Kanté decidesse di non rinnovare con gli inglesi, PSG e l'Arsenal sarebbero interessate al francese, potendo anche accontentare economicamente il centrocampista dei Blues.

Alla Juve piace l'esterno Grimaldo

Sembra che anche il difensore del Benfica sia entrato nei radar della Juve. Alejandro Grimaldo ha debuttato quest'anno nei preliminari di Champions League con la squadra lusitana. Lo spagnolo è un giocatore duttile. Può giocare da esterno difensivo o di centrocampo e può essere impiegato su entrambe le fasce. Come per Firmino e Kanté, il giocatore è in scadenza di contratto il 30 giugno ed è ipotizzabile un suo approdo in bianconero già nel mese di gennaio.

Grimaldo andrebbe a sostituire la probabile partenza di Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza di contratto nel 2023 e sembra che i margini per un accordo tra lui e la società bianconera siano molto ridotti.