L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è uno dei migliori dirigenti in circolazione e in quanto tale è molto bravo anche nella programmazione. Proprio per questo motivo, subito dopo il gong della chiusura della sessione estiva di Calciomercato, ha cominciato a lavorare già in vista delle prossime per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei reparti che potrebbe subire delle modifiche è quello di centrocampo, tra possibili sacrifici in uscita, giocatori in scadenza e possibili colpi in entrata. Uno dei grandi sogni della società nerazzurra risponderebbe al nome di N'Golo Kanté.

Il centrocampista francese era stato accostato alla società nerazzurra già negli anni scorsi, soprattutto quando sulla panchina c'era Antonio Conte, ma adesso il suo nome potrebbe tornare in auge.

L'Inter torna su Kanté

L'Inter potrebbe modificare il proprio centrocampo nella prossima stagione. La società nerazzurra cerca un innesto che sia in grado di svolgere le due fasi e proprio per questo potrebbe tornare in auge un vecchio obiettivo. Si tratta di N'Golo Kanté, centrocampista francese di grandissimo livello attualmente in forza al Chelsea. Il giocatore era finito nel mirino del club meneghino già qualche anno fa, fortemente voluto da Antonio Conte ma a causa dei problemi economici l'Inter non ha potuto chiudere il suo acquisto.

Chissà che l'approdo di Kanté a Milano, all'ombra del Duomo, non sia stato soltanto posticipato. Il classe 1991 non è considerato incedibile dai Blues e in questa prima parte della stagione ha collezionato solamente due presenze in Premier League a causa di un problema muscolare. D'altronde tra Kovacic, Jorginho, Loftus Cheek e altri talenti, in quel reparto il club inglese è abbastanza coperto.

Le cifre

N'Golo Kanté potrebbe essere il grande rinforzo a centrocampo dell'Inter. I nerazzurri vorrebbero sfruttare una grande occasione che il mercato porrà, visto che il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno con il Chelsea. Blues che al momento non sembrano intenzionati a rinnovare e proprio per questo il club meneghino avrebbe già fatto un sondaggio con il suo entourage.

La società nerazzurra potrebbe mettere sul piatto del classe 1991 un contratto triennale tra i 6 e i 7 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra abbastanza alta, come gli altri top player della rosa, Brozovic e Lautaro Martinez su tutti, che grazie al Decreto Crescita, però, peserebbe per meno di 10 milioni di euro al lordo. Difficile pensare ad una trattativa per gennaio visto che il Chelsea valuta il suo cartellino almeno 30 milioni di euro, pur essendo a pochi mesi dalla scadenza.