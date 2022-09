La Juventus prepara la rivoluzione sulle fasce laterali nel prossimo mercato estivo. In attesa di capire il futuro di diversi calciatori come Cuadrado ed Alex Sandro, la dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per le corsie esterne.

Juve, interesse per Pavard. Possibile offerta al Bayern in estate

Sono tanti i profili seguiti dalla Vecchia Signora e tra questi ci sarebbe anche Benjamin Pavard, esterno del Bayern Monaco e campione del mondo in carica con la Francia. Nonostante un ruolo importante nello scacchiere tattico di Julian Nagelsmann, l'ex terzino dello Stoccarda potrebbe lasciare la Germania per iniziare una nuova avventura in Europa e confrontarsi con gli altri campionati più importanti.

La Juventus sta osservando la situazione e potrebbe mettere sul piatto una cifra importante per convincere i bavaresi a cedere il terzino francese. I bianconeri non sono gli unici ad essere interessati alle prestazioni dell'esterno. Infatti, su Pavard si sarebbe registrato l'interesse di altri top club europei come Real Madrid, Manchester City e Paris Saint Germain.

Pavard è uno dei tanti nomi che la Juventus sta monitorando per rinforzare le corsie esterne a disposizione di Allegri. Tra questi ci sarebbero anche Alex Grimaldo pronto a liberarsi a parametro dal Benfica nel 2023 e Ramy Bensebaini, esterno del Borussia Moncheglabach che sarebbe finito nel mirino dell'Inter come possibile sostituto di Gosens.

Juve, possibile ritorno di fiamma per Muriel a gennaio

In attesa degli acquisti estivi, la Juventus pensa a puntella la rosa a disposizione di Allegri anche nel mercato invernale. Nonostante l'arrivo di Arek Milik, la dirigenza bianconera starebbe pensando di effettuare un altro colpo importante per rafforzare il reparto offensivo.

Uno dei nomi che resta in auge per il mercato invernale è Luis Muriel, attaccante colombiano che potrebbe lasciare l'Atalanta a gennaio. Il minutaggio non eccelso in questa prima parte di stagione ed un feeling che sembrerebbe terminato con il tecnico Gasperini potrebbe spingere l'ex Udinese e Fiorentina a lasciare Bergamo per rimettersi in gioco.

La Vecchia Signora sta osservando con grande interesse la situazione e potrebbe chiede l'attaccante in prestito mentre la Dea vorrebbe monetizzare un'eventuale cessione.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Menphis Depay, accostato già in estate ai colori bianconeri. Dopo il Mondiale, l'attaccante olandese potrebbe lasciare il Barcellona per giocare con continuità e ritornare protagonista come fatto con il Lione. Su di lui ci sarebbe anche il Milan viste le condizioni precarie di Origi e Rebic.