In queste ore Massimiliano Allegri è nell'occhio del ciclone per i recenti risultati deludenti della Juventus. Ma per il momento il tecnico bianconero sembra saldo sulla sua panchina anche se in società ci sarebbe chi guida un partito per il suo esonero. Infatti, Pavel Nedved, vice presidente bianconero, spingerebbe per un cambio di allenatore. Ma al momento il Presidente Agnelli non sarebbe della stessa idea. Dunque, questo causerebbe una frattura all'interno della dirigenza juventina. Adesso comunque starebbe prevalendo la linea della continuità anche perché Massimiliano Allegri ha un contratto lungo fino al 2025.

Ma le motivazioni per una conferma non sarebbero solo di carattere contrattuale ma anche tecniche perché un cambio di allenatore porterebbe più svantaggi che vantaggi.

Avanti con Allegri

La linea della Juventus sarebbe quella di andare avanti con Massimiliano Allegri e a prendere questa decisione sembra essere stato principalmente Andrea Agnelli. Il Presidente si è speso in prima persona due anni fa per fare tornare in bianconero il tecnico livornese. Mentre a guidare il partito che vorrebbe un cambio di allenatore ci sarebbe Pavel Nedved. Il vice presidente si sarebbe sfogato parecchie volte anche nei confronti dei giocatori. Nedved vorrebbe dare una rivolta immediata ma per ora Agnelli starebbe frenando la volontà dell'ex giocatore bianconero di esonerare il tecnico livornese.

Nedved, nel 2019, insieme a Fabio Paratici, decise di cambiare allenatore e all'epoca Massimiliano Allegri fu allontanato dalla Juventus per fare spazio a Maurizio Sarri. Ma l'avventura dell'attuale tecnico della Lazio a Torino durò appena un anno e al suo posto arrivò Pirlo. Ma anche in questo caso le cose non andarono bene e la Juventus perse lo scudetto interrompendo così la striscia dei nove scudetti consecutivi.

Dopo questa annata Andrea Agnelli decise che era il momento di riprendere Massimiliano Allegri. Le parti si sono legate con un contratto quadriennale e per questo motivo l'esonero del tecnico livornese sembra piuttosto difficile.

Si deve cambiare marcia

Pavel Nedved starebbe guidando il partito dell'esonero di Massimiliano Allegri.

Ma per il momento la linea la starebbe dettando il presidente Agnelli che avrebbe deciso di confermare il tecnico livornese. Adesso, però, servirà un cambio di marcia da parte della squadra. Dopodiché quando si arriverà alla prossima pausa si farà un nuovo bilancio. La speranza di Agnelli, ma anche di Allegri, sarebbe quella di arrivare al 13 novembre in condizioni decisamente migliori e con un classifica ben diversa da quella attuale. Solo allora si potrà fare un bilancio della situazione in casa Juventus.