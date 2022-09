I risultati negativi della Juventus starebbero facendo vacillare la figura di Max Allegri e secondo le indiscrezioni di oggi, 20 settembre, i dirigenti bianconeri avrebbero individuato un suo possibile erede per l'estate del 2023: Gian Piero Gasperini.

Juventus, la società bianconera starebbe pensando a Gasperini per affidargli la panchina nel prossimo anno

Una delle accuse più ricorrenti mosse alla Juventus allenata da Massimiliano Allegri è la scarsa qualità della manovra offensiva. Questo, e i mancati risultati dell'inizio stagione, starebbero facendo vacillare la posizione del tecnico toscano.

Ecco perché, indiscrezioni di oggi, 20 settembre, testimonierebbero che i massimi dirigenti bianconeri sarebbero intenti nel valutare una figura per il prossimo futuro che sappia esaltare il bel gioco. Uno dei massimi esponenti di questa cultura calcistica è Gian Piero Gasperini.

Il manager piemontese, che ha già avuto un passato nella primavera della Juve, si è reso protagonista insieme alla sua Atalanta di annate sfavillanti, condite da vittorie nel nostro campionato e in Europa che hanno fatto conoscere il nome della "Dea" in tutto il mondo. Secondo quanto riferito da Sportmediaset dunque, il "Gasp" potrebbe essere il profilo ideale per dare nuova linfa vitale alla compagine bianconera, ma il suo approdo alla Continassa avverrebbe solamente nella prossima estate.

Di conseguenza, la Juventus avrebbe di fronte due strade: o continuare con Allegri, che in ogni caso è saldamente legato alla Vecchia Signora da un contratto che scadrà nel 2025, o esonerare in ogni caso il tecnico toscano e affidarsi a un traghettatore che non costi ulteriori soldi e che abbia il consenso della piazza. In questo caso, il nome più accreditato sarebbe quello di Paolo Montero, ex calciatore bianconero che attualmente guida la squadra under 19 della Vecchia Signora.

Allegri in bilico, la Juventus penserebbe ad altre alternative, su tutti Mancini e Zidane

Oltre a Gasperini, starebbero circolando diversi nomi per un possibile avvicendamento sulla panchina della Juventus. Nelle scorse ore infatti, indiscrezioni volevano la dirigenza bianconera attenta alle figure di Roberto Mancini e Zinedine Zidane.

Entrambi, se chiamati dalla Vecchia Signora, darebbero il proprio consenso a vestire i panni dell'allenatore bianconero, ma l'importanza dei loro ingaggi cozzerebbe con le dichiarazioni rilasciate da Arrivabene. L'amministratore delegato della compagine piemontese, negli scorsi giorni, aveva infatti affermato come fosse impossibile per la Juventus sobbarcarsi un ulteriore stipendio oltre a quello già elargito a Massimiliano Allegri, che percepisce 7 milioni di euro all'anno più bonus.