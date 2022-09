La Juventus pensa già a una vera e propria rivoluzione nel prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera sta lavorando per puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da renderlo sempre più completo e competitivo.

Juve, idea Dumfries per l'estate 2023

Per il prossimo mercato estivo, la Juventus dovrebbe rivoluzionare le fasce laterali con Cuadrado, De Sciglio ed Alex Sandro pronti a lasciare Torino al termine della stagione. Per questo, la dirigenza sta sondando diversi profili per puntellare le corsie esterne. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Denzel Dumfries, esterno olandese e punto fermo dell'Inter di Simone Inzaghi.

Nella scorsa sessione estiva, l'esterno olandese era stato corteggiato dal Chelsea con i nerazzurri che hanno respinto diverse offerte importanti. La situazione potrebbe però cambiare la prossima estate con la Vecchia Signora che potrebbe decidere di mettere sul piatto un'offerta da circa 35-40 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Psv. Oltre Dumfries, i bianconeri tengono d'occhio altri profili internazionali come Alex Grimaldo che dovrebbe svincolarsi a parametro zero dal Benfica, e Ramy Bensebaini che potrebbe lasciare in estate il Borussia Mönchengladbach. Sulle tracce del terzino algerino ci sarebbe anche l'Inter.

Più sullo sfondo Alvaro Odriozola, che viene valutato 15 milioni dal Real Madrid.

Monza-Juve: 1-0: seconda sconfitta di fila per i bianconeri

In attesa di capire i prossimi colpi di mercato, la Juventus continua a perdere colpi in campionato. Dopo il pesante ko in Champions League contro il Benfica, i bianconeri cadono anche sotto i colpi del Monza del neo tecnico Palladino che s'impone per 1-0 grazie alla rete di Gytkjaer.

Nella prima frazioni, le emozioni sono pochissime e tutto cambia con l'espulsione di Angel Di Maria che cambia letteralmente la partita. Dopo il cartellino rosso al fuoriclasse argentino, la partita cambia con il Monza che prende in mano le redini del match e passa in vantaggio nella ripresa con la grande azione di Ciurria che rifinisce per Gytikjaer che anticipa un disattento Gatti e firma l'1-0 ed il suo primo centro in Serie A.

La Vecchia Signora prova a ritornare in partita ma le occasioni bianconere si spengono sul colpo di testa di Moise Kean che viene facilmente bloccato da Di Gregorio. Una Juventus che non riesce a conquistare tre punti fondamentali per risalire la classifica. Dopo la sosta due sfide fondamentali contro Bologna e soprattutto Milan per comprendere le vere ambizioni stagioni della compagine guidata da Allegri.