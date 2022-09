In casa Milan tiene banco il rinnovo di Rafael Leao. Dopo la super prestazioni nel derby con una doppietta, i rossoneri vogliono blindare l'esterno portoghese che chiede un contratto da 7 milioni di euro per continuare a vestire la maglia del Diavolo.

Milan, idea Martinelli per il dopo Leao

Grazie alle grandi prestazioni con la maglia del Milan, Leao è finito nel mirino del Chelsea che potrebbe riprovarci nella prossima finestra estiva di Calciomercato. I Blues potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 100-120 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del gioiello portoghese.

Il Milan non ha intenzione di cedere Leao ma tutto dipenderà dal rinnovo contrattuale.

In caso di mancato accordo, i rossoneri cominceranno a guardarsi attorno e sondare diversi profili per sostituire in maniera importante l'esterno portoghese. Secondo le ultime notizie di mercato, Maldini e Massara starebbero sondando il terreno per Gabriel Martinelli, esterno brasiliano dell'Arsenal che si sta ritagliando un grande spazio nello scacchiere tattico di Arteta. I Gunners stanno offrendo grandi prestazioni in questo inizio di stagione e sono in testa in Premier League. Difficilmente il club inglese potrebbe privarsi di un elemento così importante e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 50 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione la cessione del talentuoso esterno offensivo.

Milan, possibile sfida alla Juve per Asensio

Nonostante l'arrivo di De Ketelare, il Milan starebbe già preparando le prime mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo il mancato arrivo di Ziyech, i rossoneri potrebbero puntellare la trequarti con un altro grande acquisto.

Il nome più caldo resta quello di Marco Asensio che nella prossima estate dovrebbe svincolarsi a parametro zero dal Real Madrid.

L'esterno spagnolo non ha trovato molto spazio nello scacchiere tattico di Carlo Ancelotti e vorrebbe lasciare i Blancos per giocare con continuità. Il fantasista della Roja potrebbe così rappresentare una grande occasione a costo zero con il Diavolo che starebbe monitorando la situazione con grande interesse. I rossoneri devono però battere la concorrenza di altri club come la Juventus che sarebbe molto interessata al calciatore.

Oltre Asensio, i due club italiani potrebbero scontrarsi sul fronte mercato per un altro calciatore ovvero Evan Ndicka, centrale francese che non dovrebbe rinnovare il contratto con l'Eintrach di Francoforte. Nonostante l'arrivo di Thiaw, il Milan potrebbe ritornare sul difensore che sarebbe uno degli obiettivi di mercato della Vecchia Signora per la prossima estate.