Nonostante la chiusura del Calciomercato estivo, l'Inter sarebbe già al lavoro per individuare gli obiettivi in vista del mercato invernale.

La dirigenza nerazzurra starebbe guardando con particolare attenzione a Jordi Alba, esterno sinistro dato in uscita dal Barcellona che a Milano potrebbe fungere da vice-Gosens.

Inter, Jordi Alba idea per gennaio

Il calciomercato invernale dell'Inter dipenderà in parte da Robin Gosens. L'esterno tedesco, che finora non ha convinto in nerazzurro, è rimasto a Milano dopo il fallimento della trattativa col Bayer Leverkusen.

Se dovesse essere confermato anche a gennaio, i dirigenti del club meneghino potrebbero mettersi alla ricerca di un giocatore d'esperienza che potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Gosens sulla corsia mancina.

Tra i profili seguiti dall'amministratore delegato Beppe Marotta ci sarebbe quello di Jordi Alba, esterno spagnolo che a gennaio potrebbe lasciare il Barcellona.

L'arrivo di Marcos Alonso dal Chelsea ha complicato la posizione del numero 18 blaugrana che già in estate era sembrato sul punto di lasciare la Catalogna. L'addio potrebbe consumarsi durante il mercato invernale, con l'Inter che a quel punto potrebbe fare un tentativo, chiedendo al Barcellona Jordi Alba in prestito. I nerazzurri dovrebbero guardarsi dalla nutrita concorrenza che potrebbe scatenarsi intorno al difensore ex Valencia.

Inter, retroscena Skriniar: il Psg era convinto di averlo in pugno

Tra i casi spinosi del calciomercato estivo dell'Inter c'è stato quello riguardante Milan Skriniar. Il centrale slovacco sembrava ormai sul punto di lasciare Milano, destinazione Paris-Saint Germain. Alla fine, però, il presidente Zhang è intervenuto per dichiararlo incedibile.

Il quotidiano parigino L'Equipe in queste ore ha riportato un'indiscrezione su Skriniar. Sembra che il Paris Saint-Germain, convinto che sarebbe riuscito ad acquistare lo slovacco, a luglio avesse anche richiesto un visto a nome dell'ex Sampdoria per permettergli di partire in vista della tournée di amichevoli che poi il Psg avrebbe tenuto in Giappone.

Attualmente, dunque, sembra che il futuro di Skriniar sia all'Inter. Prossimamente dovrebbero aprirsi le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023. La società nerazzurra dovrebbe offrire al giocatore un ingaggio che ruoterebbe intorno ai 5-6 milioni di euro. Il Psg, però, non si sarebbe ancora arreso, e vorrebbe raggiungere l'accordo con lo slovacco a gennaio per poi prelevarlo a parametro zero la prossima estate.