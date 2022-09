L'Inter è chiamata a ricompattarsi dopo il derby perso contro il Milan e sarebbe già al lavoro per discutere le gerarchie della rosa. Inoltre, i dirigenti starebbero studiando i profili che potrebbero essere inseriti nel progetto del futuro. Samir Handanovic non convincerebbe più la dirigenza e potrebbe essere sostituito sin dal prossimo match da Andrè Onana. Per quanto riguarda il mercato, N'Golo Kantè sarebbe nei radar nerazzurri da tempo mentre l'erede di Stefan De Vrij potrebbe essere Robin Le Normand.

Potrebbe essere arrivato il momento di Onana

La squadra presieduta dagli Zhang potrebbe promuovere Onana. Il portiere ex Ajax potrebbe partire dal primo minuto già dalla partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Le incertezze dello sloveno avrebbero indotto lo staff tecnico a puntare sul portiere ingaggiato nello scorso gennaio. Handanovic, che è il capitano della squadra, potrebbe alternarsi con il collega seguendo la strategia che scelse la Juventus quando Gianluigi Buffon condivideva il reparto con Sczcesny. Handanovic ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo potrebbe essere l'ultimo anno tra i pali nerazzurri.

Kantè per rinforzare il centrocampo di Inzaghi

L'Inter starebbe già pensando al mercato della prossima stagione.

I dirigenti vorrebbero potenziare il centrocampo ed il profilo individuato sarebbe quello di N'Golo Kantè del Chelsea. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe liberarsi a zero. In questo periodo non sta trovando continuità a causa di un infortunio ma l e sue caratteristiche potrebbero essere molto congeniali per il 3-5-2 di Simone Inzaghi.

I contatti potrebbero iniziare nel prossimo gennaio per poi concludersi a giugno.

La nuova idea per la difesa sarebbe Le Normand

Stefan De Vrij potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero.L'olandese non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e le sue prestazioni non avrebbero convinto lo staff nerazzurro. Marotta e Piero Ausilio starebbero già studiando il suo erede e, nel mirino, ci sarebbe Robin Le Normand.

Il calciatore tesserato dalla Real Sociedad ha il contratto in scadenza nel 2026 ed una valutazione di circa 25 milioni di euro. Sarebbe un ottimo prospetto che rispecchierebbe i requisiti tecnici e finanziare imposti dalla proprietà cinese. L'Inter, inoltre, dovrebbe poi iniziare le operazioni che prevedono il rinnovo del contratto di Milan Skriniar. Lo slovacco, in scadenza nel 2023, potrebbe firmare un contratto da circa 7 milioni di euro anche se sulle sue tracce ci sarebbero come sempre club come Real Madrid e Paris Saint Germain. La sua valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro.