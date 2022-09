Puntellare la rosa nel mercato invernale così da ritornare a vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa. E' questo l'obiettivo dell'Inter che è già a lavoro per completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, le idee per la corsia mancina

Già negli ultimi giorni di Calciomercato estivo, i nerazzurri avrebbero provato ad acquistare un nuovo profilo per la corsia mancina viste le difficoltà fisiche di Robin Gosens. Oltre a Jordi Alba del Barcellona che resta nel mirino anche per gennaio, la dirigenza sta osservando diversi profili che possano sostituire l'esterno tedesco.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Borna Sosa, talentuoso esterno croato che si è messo in luce in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda. Il classe 98 ha offerto ottime prestazioni e ha attirato su di se l'interesse di molti club europei tra cui l'Inter. Il club tedesco valuta l'esterno croato non meno di 15-18 milioni di euro. Oltre alle richieste dello Stoccarda, l'Inter deve battere la concorrenza di altre società in particolare di quelle inglese che sarebbero molte interessate al calciatore.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Bakker, esterno olandese in forza al Bayer Leverkusen. Il classe 2000 era stato già accostato all'Inter in un possibile scambio con Gosens che però non è andato in porto.

A gennaio, la situazione potrebbe cambiare con il terzino olandese che potrebbe rappresentare una buona opportunità per la corsia mancina.

Inter, possibile cessione di Barella nella sessione estiva del 2023

Non solo acquisti per la sessione invernale. L'inter deve far fronte alle possibili cessioni che potrebbero avvenire nel prossimo mercato estivo.

Tra i calciatori che potrebbero partire di fronte ad un'offerta importante c'è Nicolò Barella, perno della mediana di Simone Inzaghi. Stando alle ultime notizie di mercato il centrocampista italiano potrebbe partire per una cifra attorno ai 70 milioni di euro. Gli estimatori non mancano a partire dal Liverpool di Jurgen Klopp che da diverse stagione sarebbe sull'ex capitano del Cagliari, fino ad arrivare al Real Madrid di Carlo Ancelotti che dopo Camvinga e Tchuoameni potrebbe continuare l'opera di rivoluzione in casa Merengues.

Oltre Barella, resta da monitorare la situazione di Milan Skriniar che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Inter potrebbe decidere di cedere il centrale slovacco a cifre inferiori rispetto a quelle richieste in questa sessione estiva. Il Paris Saint Germain resta alla finestra.