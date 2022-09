L'Inter è sempre alla ricerca di qualità per il centrocampo, da capire se questi possano arrivare a gennaio o a giugno, ma questo dipenderà anche dalle eventuali cessioni. Chi sicuramente andrà via è Roberto Gagliardini, che è in scadenza di contratto al termine di questa stagione e di trattative per il rinnovo almeno per il momento non se ne parla. La società nerazzurra, dunque, cerca almeno un innesto che possa alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il grande sogno sarebbe Aouar, ormai in uscita dal Lione e non è escluso che possa partire già a gennaio.

Anche la Roma è sempre alla ricerca di innesti di qualità per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Il nome nuovo finito nel mirino della società giallorossa sarebbe quello di Ruslan Malinovskyi, che potrebbe lasciare l'Atalanta ed è stato già vicino all'addio questa estate, quando non è stato trovato l'accordo economico con il Tottenham.

Inter su Aouar

L'Inter è alla ricerca di innesti di qualità in mezzo al campo in vista del futuro dato che Mkhitaryan non è giovanissimo e Roberto Gagliardini andrà via, essendo in scadenza di contratto a giugno. In questi giorni sono stati accostati tanti nomi alla società nerazzurra, ma quello che potrebbe alzare davvero il tasso tecnico e rappresentare una grande opportunità di mercato essendo ancora molto giovane è Aouar.

Classe 1998, è stato messo ai margini della rosa del Lione in questa stagione avendo collezionato soltanto una presenza in Ligue 1, nonostante il club giochi una volta a settimana essendo fuori dalle competizioni europee. Le qualità non si discutono comunque e i numeri lo dimostrano, con i sei gol e i quattro assist messi insieme in trentasei partite di campionato.

Una situazione delicata che potrebbe portare anche ad un addio anticipato a gennaio in cambio di un piccolo indennizzo, visto che il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno. L'Inter potrebbe provare a portarlo a Milano per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro per anticipare la concorrenza di altre società interessate.

Roma su Malinovskyi

Anche la Roma, come l'Inter, è alla ricerca di rinforzi di qualità in mezzo al campo. I giallorossi si stanno guardando intorno e avrebbero messo nel mirino Ruslan Malinovskyi, che si sposerebbe alla perfezione nel 3-4-2-1 di José Mourinho. L'arrivo dell'ucraino porterebbe Lorenzo Pellegrini a giocare nei due di centrocampo.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno ma non è da escludere anche una trattativa per gennaio. I capitolini potrebbero offrire il cartellino di Cristante più un conguaglio sugli 8 milioni per arrivare alla fumata bianca. Qualora l'offerta fosse rifiutata, la Roma proverà a prendere il giocatore a giugno quando andrà in scadenza di contratto, a parametro zero.