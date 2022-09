Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato invernale. È questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per completare l'organico così da essere competitivi sia in Italia che in Europa. In particolare, la dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per potenziare il reparto avanzato.

Milan, possibile interesse per Mariano Diaz

Viste le condizioni precarie di calciatori importanti come Ante Rebic e Divock Origi, il Diavolo vorrebbe acquistare un altro giocatore che possa dare alternative importanti in fase offensiva.

Tra i nomi sondati da Maldini e Massara ci sarebbe anche Mariano Diaz, attaccante dominicano in forza al Real Madrid. Il classe 99 non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni di Carlo Ancelotti e per questo è pronto a lasciare la Casa Blanca già nel mercato invernale.

Il Milan sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di imbastire la trattativa sulla base di un prestito secco. In caso di offerta ufficiale, toccherà al club di Florentino Perez dare una risposta. I rossoneri guardano con grande interesse a quello che sta succedendo in casa Real con molti giocatori che potrebbero lasciare il club madrileno. Infatti, attenzione alle posizioni di Lucas Vazquez che già a gennaio potrebbe rappresentare un'opzione di esperienza per le fasce laterali e Marco Asensio che in estate è pronto a liberarsi a parametro zero vista la scadenza del contratto.

Sul fantasista spagnolo ci sarebbe l'interesse della Juventus e Barcellona.

Milan, idea Jorginho per l'estate

Non solo acquisti. Il Milan lavora anche sul fronte rinnovi per blindare i calciatori più importanti dell'organico. Tra questi c'è Bennacer che visto il mancato accordo per il rinnovo contrattuale che stenta a decollare, potrebbe esser ceduto nella prossima finestra estiva di mercato.

Infatti, il centrocampista algerino sarebbe nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp pronto ad una vera e propria rivoluzione a centrocampo.

Per questo, i rossoneri stanno sondando diversi profili in caso di un eventuale addio dell'ex Empoli. Stando alle ultime notizie di mercato, Maldini e Massara starebbero valutando il profilo di Jorginho che potrebbe lasciare il Chelsea in estate, e che sarebbe stato accostato alla Juventus nelle precedenti sessioni di mercato.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di lasciare Londra e ritornare in Italia.

Altra candidatura da tenere in considerazione è quella di Douglas Luiz che in estate è pronto a salutare l'Aston Villa. Il centrocampista brasiliano sarebbe finito nel mirino della Juventus e dello stesso Chelsea.