La Juventus inizia a muoversi per il prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, idea Oblak per la porta

Un tassello che potrebbe cambiare nella prossima stagione riguarda il portiere. Infatti, i bianconeri stanno sondando diversi profili in caso di possibile addio da parte di Wojchech Szescny che non sarebbe più intoccabile. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Jan Oblak, portiere sloveno che in questi anni si è distinto con grandi prestazioni all'Atletico Madrid.

Nonostante un ruolo fondamentale all'interno del campo e dello spogliatoio seguito da un grande feeling con il Cholo Simeone, l'estremo difensore potrebbe lasciare Madrid al termine della stagione vista la scadenza del contratto nel 2023. L'accordo stenterebbe ad arrivare ed il classe 93 diventerebbe una grande opportunità a parametro zero. La Vecchia Signora sta quindi monitorando la situazione ma deve fare i conti con la concorrenza di Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid che sarebbero molto interessate al calciatore qualora lasciasse l'Atletico.

Oltre Oblak, i bianconeri starebbero prendendo in considerazione anche il profilo di David De Gea che come il collega di reparto non ha ancora rinnovato con il Manchester United.

Opzione per il presente ma anche per il futuro è quella di Marco Carnesecchi, valutato 20 milioni di euro dall'Atalanta.

Juve, il Tottenham pronto a riscattare Kulusevski

La Juventus ha ceduto tanti calciatori in prestito nelle precedenti sessioni di Calciomercato. Tra questi c'è Dejan Kulusevski, rinato al Tottenham grazie al grande lavoro di Antonio Conte che ha fatto del talento svedese un punto fermo del suo sistema di gioco.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, gli Spurs avrebbero tutta l'intenzione di riscattare definitivamente l'ex Parma ed Atalanta per una cifra attorno ai 35 milioni di euro. Un riscatto molto importante che permetterebbe alla Vecchia Signora di reinvestire il denaro per completare l'organico.

Oltre a Kulusevski, altri due calciatori potrebbero salutare Torino, ovvero Denis Zakaria ed Arthur.

Il centrocampista svizzero è passato al Chelsea che potrebbe riscattarlo al termine della stagione. Molto più complicato il riscatto di Arthur in quanto il Liverpool non sarebbe propenso a spendere quei 35 milioni di euro per il centrocampista brasiliano. I Reds infatti starebbero sondando altri profili come Bennacer del Milan per rivoluzionare la mediana a disposizione di Klopp.