L'Inter potrebbe mettere sul mercato Denzel Dumfries se non dovesse avvenire la qualificazione ai prossimi ottavi di Champions League. L'olandese potrebbe essere il sacrificato per far cassa e la sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro. Il sostituto potrebbe essere Alvaro Odriozola del Real Madrid, non centrale nei piani di Simone Inzaghi. Il club presieduto dagli Zhang starebbe poi pensando di riportare in Italia Franck Kessie che sta trovando continuità nel Barcellona sotto la guida tecnica di Xavi. Il Milan sarebbe l'altra squadra interessata all'ex Atalanta e potrebbe anche mettere a segno uno scambio con la Roma che riguarderebbe Bryan Cristante e Saelemakers.

Odriozola se dovesse partire Dumfries

Denzel Dumfries potrebbe essere la cessione per salvaguardare le casse della società cinese in caso di mancata qualificazione agli ottavi di Champions League. Il terzino olandese avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro destinata a crescere se le prestazioni dovessero continuare ad essere positive. L'ex Psv Eindhoven ha messo a segno il secondo gol contro il Viktoria Plzen in Champions League ed interesserebbe a Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco. Il suo sostituto potrebbe essere Alvaro Odriozola che non sarebbe titolare con Ancelotti e che potrebbe arrivare nella prossima stagione attraverso un prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri seguirebbero poi anche Manuel Lazzari, che sarebbe stato già richiesto da Simone Inzaghi dopo averlo allenato alla Lazio.

Kessie potrebbe ritornare in Italia

Il club presieduto dagli Zhang starebbe anche pensando di riportare in Italia Franck Kessie. L'ex Milan non sta trovando spazio sotto la guida di Xavi e non sarebbe contento di essere spesso relegato in panchina. I nerazzurri potrebbero pensare di portarlo in Serie A in prestito, magari già a gennaio, anche se sulle sue tracce ci sarebbero altri club come Juventus e Milan.

Inzaghi lo stimerebbe da tempo e potrebbe inserirlo come mezzala nel 3-5-2 ma anche come playmaker al posto di Marcelo Brozovic.

Possibile asse di mercato tra Roma e Milan

Milan e Roma potrebbero mettere a segno uno scambio alla pari nella prossima estate. I calciatori coinvolti potrebbero essere Alex Saelemakers e Bryan Cristante.

Entrambi non sarebbero incedibili per i rispettivi allenatori e potrebbero cambiare aria per rilanciarsi negli undici titolari. Il centrocampista sarebbe molto congeniale al 4-2-3-1 collaudato da Stefano Pioli mentre l'esterno potrebbe essere un ottimo rinforzo per la corsia esterna dei giallorossi. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro.