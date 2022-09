Può essere definita già cruciale la gara che si giocherà alla Dacia Arena, valida per la settima giornata di Serie A, tra Udinese e Inter. Le due squadre, infatti, sono in piena lotta per il vertice della classifica e, proprio per questo motivo, un risultato positivo potrà dare fiducia per lottare per il titolo visto che davanti c'è anche lo scontro diretto in programma tra Milan e Napoli allo stadio Meazza. Quello di Udine è un lunch match, visto che si giocherà domenica 18 settembre, alle ore 12:30.

Le ultime su Udinese-Inter

L'Udinese è sicuramente la grande candidata ad essere la rivelazione di questa stagione.

I friulani sono partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, ma il rendimento è stato sicuramente al di sopra di ogni aspettativa, come dimostra la classifica. Padroni di casa che si trovano al quarto posto con 13 punti, in piena zona Champions e per il primato, essendo ad una lunghezza di distacco dal trio di testa formato da Napoli, Atalanta e Milan a quota 14 punti. La squadra di Sottil ha perso solo nella prima giornata contro il Milan ma viene da ben quattro vittorie consecutive. Nell'ultimo turno è arrivato il successo per 3-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

L'Inter ha cominciato l'annata con l'obiettivo di lottare per il titolo, sfumato soltanto nelle ultime partite l'anno scorso, e che varrebbe la leggendaria seconda stella.

I nerazzurri non sono partiti benissimo e hanno avuto un rendimento abbastanza altalenante finora. Il club meneghino si trova al sesto posto in classifica con 12 punti, ma comunque in piena lotta per il vertice essendo a due lunghezze di distacco dal primato. Nell'ultimo turno la squadra di Simone Inzaghi si è imposta in casa di misura per 1-0 contro il Torino.

Anche in Champions League è arrivato il riscatto in settimana con la vittoria per 2-0 sul campo del Viktoria Plzen con i gol realizzati da Dzeko e Denzel Dumfries.

Probabili formazioni Udinese-Inter

Il tecnico dell'Udinese, Riccardo Sottil, si affiderà al 3-5-2 visto fino ad ora e che tanto bene ha fatto. Coppia d'attacco formata da Beto e Deulofeu, con Success che partirà dalla panchina.

Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Pereyra e Udogie, promesso sposo del Tottenham per il prossimo anno. La diga di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Lovric, Walace e Arslan, favorito su Samardzic.

Simone Inzaghi punterà al 3-5-2 pur cambiando qualcosa rispetto a quanto visto in Champions League sul campo del Viktoria Plzen. In attacco tornerà Lautaro Martinez dal primo minuto, ma al suo fianco non ci sarà Edin Dzeko, bensì Correa. In mezzo al campo spazio ai titolarissimi Calhanoglu, Barella e Brozovic, con Darmian e Gosens sugli esterni, anche se non è da escludere l'impiego di Dumfries.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Becao, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa.