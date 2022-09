L'Inter sarebbe già al lavoro per individuare i possibili rinforzi per il 2023. Nel mirino ci sarebbe un terzino ed il profilo più congeniale al modulo di Simone Inzaghi sarebbe quello di Fabiano Parisi. Per quanto riguarda l'attacco, i dirigenti milanesi potrebbero sfidare quelli della Roma per Sam Lammers, ora in forza all'Empoli. Il Bayern Monaco, nel frattempo, potrebbe pensare di intavolare una trattativa per Lautaro Martinez poiché non sarebbe stato ancora trovato l'erede di Robert Lewandowski.

Possibile sfida tra Inter e Juventus per Parisi

L'Inter sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro poiché le prestazioni di Robin Gosens non avrebbero soddisfatto le pretese dello staff di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, infatti, continua ad alternare sulla corsia mancina l'ex Atalanta, Matteo Darmian e Federico Dimarco. Il nome per il 2023 potrebbe essere quello di Fabiano Parisi dell'Empoli che ha il contratto in scadenza nel 2025. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus che avrebbe intenzione di trovare il possibile sostituto di Alex Sandro ma i nerazzurri potrebbero far leva sugli ottimi rapporti che si sono instaurati con i toscani grazie alle operazioni Asllani, Pinamonti e Martin Satriano.

La nuova idea per l'attacco sarebbe Lammers

L'Inter starebbe visionando le prestazioni di Sam Lammers. Il calciatore in prestito all'Empoli dall'Atalanta potrebbe essere il rinforzo ideale per l'attacco di Simone Inzaghi che non starebbe trovando i gol sperati da Joaquin Correa ed Ein Dzeko. Lammers avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ed il suo rapporto con l'Atalanta scadrà nel 2025.

Il calciatore piacerebbe molto alla Roma che potrebbe cedere Eldor Azamatovič Shomurodov che non sarebbe piu nei piani di Josè Mourinho. La trattativa per Lammers partirebbe non prima della fine della prossima stagione.

Il Bayern Monaco penserebbe a Lautaro Martinez

L'attaccante argentino potrebbe essere l'obiettivo per il reparto offensivo del club bavarese che cercherebbe un sostituto di Robert Lewandowski.

Il classe 1997 ha da poco rinnovato il contratto con l'Inter fino al 2026 e sarebbe centrale nel progetto dei nerazzurri. Una possibile offerta di circa 90 milioni di euro potrebbe però far vacillare i nerazzurri che potrebbero mettere a segno una netta plusvalenza. Il calciatore ha però confermato in varie occasioni di essere felice a Milano e di credere nel progetto del club. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Chelsea che, dopo l'addio di Thomas Tuchel, potrebbe pensare ad un attaccante con le caratteristiche dell'argentino.