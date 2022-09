La Juventus, questa sera 14 settembre, sarà in campo per giocare il suo secondo match del girone di Champions League. I bianconeri affronteranno all'Allianz Stadium il Benfica.

Per questo match le assenze in casa Juventus sono molte e soprattutto a centrocampo e in difesa mancheranno giocatori importanti come Paul Pogba, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. A queste defezioni si aggiungono anche i lungodegenti Federico Chiesa e Kaio Jorge.

I bianconeri scenderanno in campo con il 3-5-2. In attacco, Massimiliano Allegri si affiderà alla coppia formata da Dusan Vlahovic e Arek Milik. La buona notizia per la Juventus è anche il recupero di Angel Di Maria.

"El Fideo" sta meglio e sarà a disposizione dei bianconeri ma entrerà solo a gara in corso.

La Juventus cambia modulo

Le tante assenze della Juventus spingeranno Massimiliano Allegri a schierare un 3-5-2. Infatti, il tecnico livornese avrà diverse defezioni sia a centrocampo che in difesa. In particolare sugli esterni mancherà Alex Sandro e l'accentramento in mezzo Danilo consente ad Allegri di avere De Sciglio in panchina come cambio da inserire a gara in corso. Dunque, la Juventus schiererà una difesa a tre formata da Bremer, Leonardo Bonucci e Danilo. Mentre Juan Cuadrado sarà dirottato sulla linea dei centrocampisti e agirà sulla corsia di destra. In mezzo giocheranno Fabio Miretti, Leandro Paredes e Weston McKennie.

Mentre sulla fascia di sinistra ci sarà Filip Kostic. In avanti accanto a Dusan Vlahovic tornerà Arek Milik.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, McKennie, Kostic; Vlahovic, Milik.

Szczesny ancora out

La Juventus per la gara contro il Benfica non avrà a disposizione molti giocatori.

Nella lunga lista degli assenti figura anche il nome di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco non ha ancora recuperato dopo il problema alla caviglia accusato contro lo Spezia. Resta da capire se tornerà nel match contro il Monza oppure se tornerà dopo la sosta.

Dopo la pausa per le nazionali Massimiliano Allegri ritroverà anche Manuel Locatelli.

Mentre per quanto riguarda Adrien Rabiot resta da capire se tornerà già per il match contro il Monza o se anche lui tornerà poi per la sfida del 2 ottobre contro il Bologna.

Insomma, le assenze per la Juventus sono molte, anche se dopo la sosta qualcuno rientrerà e questa è sicuramente una buona notizia per Massimiliano Allegri, anche perché alla ripresa si giocherà ogni tre giorni e si arriverà fino al 13 novembre quando poi il campionato e la Champions League si fermeranno per lasciare spazio ai mondiali del Qatar 2022.