La Juventus in vista delle prossime sessioni di mercato valuterebbe dei rinforzi per il centrocampo e nell'estate 2023 potrebbe ritornare nuovamente ad attingere al mercato dei parametri zero, dopo i recenti acquisti con tale modalità di Pogba e Di Maria.

Ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto a fine stagione che piacciono alla società bianconera, che sono impegnati in questo momento nel campionato inglese. Oltre ai vari Tielemans, Gundogan e Kanté, di recente si sarebbe aggiunto anche il centrocampista dell'Aston Villa Douglas Luiz, il quale avrebbe deciso di non prolungare il proprio contratto con la società inglese in scadenza a fine giugno .

La Juventus potrebbe ingaggiare Douglas Luiz a parametro zero nell'estate 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Douglas Luiz nel 2023. Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno e avrebbe deciso di non prolungare la sua intesa contrattuale con l'Aston Villa. Per caratteristiche tecniche è simile a Leandro Paredes, però potrebbe giocarci anche insieme in quanto garantisce quantità e qualità.

Sarebbe ideale da far giocare insieme a Paredes in un eventuale modulo 4-2-3-1. La Juventus starebbe valutando il suo ingaggio anche perché (salvo un rinnovo nei prossimi mesi con il club di Birmingham) arriverebbe a luglio senza dover pagare alcun prezzo di cartellino.

Il 24enne Douglas Luiz è nel giro della nazionale brasiliana, con la quale ha disputato e vinto le Olimpiadi del 2021 a Tokyo, mentre nella selezione maggiore ha finora disputato 9 presenze.

Douglas Luiz in questa stagione ha già segnato due gol fra campionato inglese e Carabao Cup, è punto di un riferimento del centrocampo dell'Aston Villa e potrebbe incrementare molto la qualità della Juventus.

Il resto del mercato della Juventus: si pensa ai parametri zero per l'estate 2023

La società bianconera però deve tenere conto anche di altri acquisti per la prossima stagione, in particolar modo per la difesa. Piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica, tutti in scadenza di contratto a giugno.

A proposito di giocatori che potrebbero lasciare a parametro zero, anche la società bianconera ne ha diversi, ossia Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, anche se è ancora presto per fare valutazioni su un eventuale rinnovo.