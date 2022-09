La sessione estiva di Calciomercato 2022 si è conclusa da poco più di una settimana, ma Juventus pensa già alle future finestre di trasferimenti, sia in entrata che in uscita.

Nell'estate del 2023, ad esempio, se non dovessero prolungare il proprio contratto, lasceranno Torino a parametro zero i vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. A questi potrebbero aggiungersi altre cessioni importanti, su tutte quella di Wojciech Szczesny. Il portiere va in scadenza di contratto a giugno 2024 e una sua eventuale partenza nel 2023 garantirebbe quindi alla Juventus di monetizzare dalla vendita del suo cartellino.

L'estremo difensore polacco, classe 1990, sarebbe seguito in particolare dal Chelsea, anche perché la società inglese starebbe valutando la cessione di Edouard Mendy. Il senegalese va in scadenza di contratto a giugno 2025, ma sarebbe pronto a una nuova esperienza professionale. In tal caso, appunto, il Chelsea potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per ingaggiare Szczesny.

Il portiere Szczesny potrebbe trasferirsi al Chelsea nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa inglese la Juventus potrebbe lasciar partire Szczesny nel 2023. Il portiere piace al Chelsea, che starebbe valutando la sostituzione di Edouard Mendy. Il portiere della nazionale senegalese sarebbe pronto a una nuova esperienza professionale e sarebbe valutato circa 30 milioni di euro.

Una somma che sarebbe utilizzata in parte dal club di Londra per l'acquisto del polacco Szczesny, che la Juventus valuta circa 25 milioni di euro. La società bianconera potrebbe deciderlo di lasciarlo partire per monetizzare quando mancherà un anno dalla scadenza del suo contratto, ma anche perché intanto sul piano tecnico in queste settimane Mattia Perin sta dimostrando una certa affidabilità e quindi di poter fare il titolare.

La società bianconera comunque, per la porta, starebbe lavorando anche per il futuro, non è un caso che si parli da tempo del possibile acquisto di Marco Carnesecchi, giocatore dell'Atalanta classe 2000 e attualmente in prestito alla Cremonese. Il nazionale under 21 italiano è stato uno dei punti di riferimento della squadra grigiorossa contribuendo alla promozione in Serie A nella scorsa stagione e anche in questo campionato difende i pali della formazione di mister Massimiliano Alvini.