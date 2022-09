Nonostante il Calciomercato estivo sia finito da poco più di una settimana, la Juventus sarebbe già al lavoro in previsione di gennaio, quando potrebbero arrivare un difensore centrale e un terzino.

Le prestazioni sotto le aspettative da parte di Bonucci in questo inizio di stagione potrebbero indurre la società bianconera a puntare - nel mercato di riparazione - sull'acquisto di un centrale: a tal riguardo si valutano giocatori "low cost" in quanto in scadenza a giugno 2023,: uno dei più graditi dalla società bianconera sarebbe Igor della Fiorentina.

Il brasiliano è un classe 1998 e sarebbe molto utile alla squadra bianconera anche perché abile in particolare con il piede sinistro. Con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio.

Juventus, nel mercato di riparazione potrebbe arrivare Igor

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un difensore centrale a gennaio. Le prestazioni di Bonucci avrebbero portato la società bianconera a valutare un rinforzo in difesa, potrebbe arrivare un centrale con il piede sinistro. A tal riguardo piace Igor della Fiorentina, in scadenza di contratto a fine giugno con la società toscana. A gennaio potrebbe essere acquistato per circa 10 milioni di euro.

Si tratta di un giocatore che garantirebbe fisicità e che permetterebbe alla squadra bianconera di giocare con la difesa alta. Sarebbe ideale da schierare insieme a Bremer, ma anche con Gatti, Rugani e Bonucci.

Il giocatore della Fiorentina non è l'unico seguito dalla società bianconera per rinforzare la difesa. Piacerebbe anche Evan N'Dicka, giocatore francese dell'EIntracht Francoforte che era sembrato vicino al trasferimento al Milan nel recente calciomercato estivo.

Anche lui come come il brasiliano va in scadenza di contratto a fine giugno.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2023. Oltre a un difensori centrale, potrebbe arrivare un terzino come Alejandro Grimaldo del Benfica, per il centrocampo invece piacciono Youri Tielemans del Leicester, Ilkay Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera acquisti uno di questi centrocampisti già a gennaio, pagandolo a prezzo ribassato, essendo a pochi mesi dalla fine del contratto.