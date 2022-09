Le condizioni fisiche precarie di Danilo e di Di Maria potrebbero ridurre ulteriormente sul piano numerico la rosa della Juventus, già colpita da diverse assenze. Contro il PSG in Champions League dunque, Allegri potrebbe dover affrontare un'emergenza infortuni.

Problemi alla caviglia per Danilo, Di Maria si ferma di nuovo: è emergenza in casa Juve

La partita di ieri tra Fiorentina e Juventus, pareggiata dalle due compagini per 1-1, ha visto il ritorno di Angel Di Maria dal primo minuto di gioco. L'argentino ha mostrato le proprie capacità a sprazzi, illuminando il Franchi con giocate positive alternate a pause dovute alle condizione fisiche non ancora ottimali.

Nella ripresa poi, Allegri ha deciso di lasciare il "Fideo" in panchina sia per preservalo da eventuali ricadute che lo terrebbero nuovamente fuori dal campo, sia perché il sudamericano avrebbe riscontrato un problema muscolare. L'entità dell'infortunio per ora non è stata ancora rivelata, ma la sua presenza per la partita di Champions League, che si disputerà martedì contro il PSG, sarebbe a rischio.

Un altro giocatore che potrebbe saltare il big match europeo contro i parigini, dovrebbe essere Danilo. Il jolly brasiliano a cui Allegri ha affidato le chiavi della difesa, sempre in occasione della gara giocata ieri con la Fiorentina, ha accusato un problema alla caviglia. Il classe '91, per non lasciare in inferiorità numerica la Vecchia Signora, ha stretto i denti nei minuti finali, ma le sue condizioni non paiono ottimali.

Per Allegri ci potrebbe essere nei prossimi giorni, quindi, una emergenza tattica. Tuttavia dall'infermeria non arrivano solo cattive notizie: nei minuti finali del match giocato ieri, al Franchi si è rivisto Leonardo Bonucci, che sostituendo Alex Sandro al minuto 78, ha mostrato di essere abile e arruolato per le prossime gare.

Kimpembe verso la gara in Champions contro la Juve: 'Una grande squadra, dovremo essere concentrati al meglio'

Anche il PSG sta cominciando a pensare all'esordio in Champions League contro i bianconeri. A tal proposito il difensore dei parigini Presnel Kimpembe ha parlato della sfida coi bianconeri dopo la gara vinta per 3-0 contro il Nantes.

Queste sono state le dichiarazioni dello stopper transalpino: "Sarà una partita molto complicata. Conosciamo la Juventus, è una grande squadra in attacco. È la Champions League, sappiamo che è tutta una questione di dettagli. Dovremo essere concentrati e ben preparati per affrontare al meglio questa partita, Aspettative su di noi? La stagione è lunga. Tutte le partite sono importanti per me, ma bisogna andare partita per partita".