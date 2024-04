In queste ore sul web sta prendendo piede la richiesta di alcuni tifosi della Juventus che vorrebbero venisse tolta dal museo della società piemontese la maglia di Juan Cuadrado, ex calciatore bianconero oggi all'Inter protagonista di cori e sfottò nei confronti della vecchia signora in occasione dei recenti festeggiamenti per lo scudetto nerazzurro. Di questo episodio ha intanto parlato a TV Play anche Fabrizio Ravanelli.

Juventus, i tifosi bianconeri chiedono di togliere dal Museo della squadra la maglia di Cuadrado: 'Ha perso la nostra stima'

Non si placa sul web la polemica dei tifosi della Juventus contro Juan Cuadrado, ex bianconero attualmente in forza nell'Inter, reo di aver festeggiato per lo scudetto dei nerazzurri partecipando a cori e dileggi nei confronti della vecchia signora.

Sul web sta prendendo piede la richiesta di una folta schiera di tifosi che stanno invitando i massimi dirigenti del club piemontese a togliere dal museo della Juventus la maglia esposta di Cuadrado. "Togliere la maglia di Cuadrado? Assolutamente sì, per indegnità" scrive un tifoso inviperito.

🚨 JUAN CUADRADO IS JUMPING AND DANCING TO “CHI NON SALTA BIANCONERO È È”



THIS MIGHT BE THE THIRD STAR 🤣💀 pic.twitter.com/dPN8I7NcBT — Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 28, 2024

Un altro tifoso in merito aggiunge: "Cuadrado ha perso la stima di un popolo che lo amava. Ma non dimentichiamo cosa ci ha fatto vincere grazie ai suoi dribbling e gol".

Un utente di X punta il dito contro la società: "Purtroppo la Juventus è troppo impegnata a congratularsi coi nerazzurri, non hanno tempo per pensare a noi".

Ma si possono anche leggere messaggi di tifosi non in linea con l'idea di togliere la maglia di Cuadrado: "Anche se non piace, ti direi mai. Quanto possa far parlare, hanno fatto parte della nostra storia. Cancellare significherebbe anche dimenticare. Non è giusto. A questo punto possiamo anche togliere altre cose, come il nome di Conte".

Come da prassi, infine, si trovano commenti di tifosi avversari: "Chi dovrebbe togliere la maglietta a un giocatore che ha giocato nella Juventus oltre 300 partite ha vinto 5 scudetti? L'unici che potrebbero chiedere certe cose sono semplicemente degli antijuventini che per molto tempo hanno sofferto in silenzio vederlo vincere".

Ravanelli: 'Lo sfottò di Cuadrado è una mancanza di rispetto nei confronti dei bianconeri'

Di quanto accaduto con Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di TV Play anche l'ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli: "Durante i festeggiamenti dell'Inter per lo Scudetto ho cambiato più volte canale. Ho rosicato, ma è anche giusto così. Lo sfottò di Cuadrado contro la Juve nel corso dei festeggiamenti dell'Inter? Mancanza di rispetto verso i bianconeri, io quando vinsi lo Scudetto con la Lazio, siccome lo vincemmo ai danni della Juventus, non partecipai a dei cori di sfottò per rispetto".