In queste ore la Juventus è già al lavoro in vista della gara di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Per questo match Massimiliano Allegri potrebbe avere diverse assenze. Infatti, i giocatori della Juventus da valutare sono moltissimi. In particolare, in queste ore, Angel Di Maria sta tenendo in apprensione il mondo bianconero. "El Fideo" è stato sostituito nell'intervallo della gara contro la Fiorentina e le sue condizioni sono da valutare. Il cambio è stato precauzionale, ma Di Maria è recente da un infortunio e di certo in casa Juventus non si vorranno correre rischi.

Inoltre resta da capire come stanno i vari Rabiot, Danilo e Alex Sandro.

La Juventus pensa alla Champions League

La Juventus sta già pensando alla gara del 6 settembre contro il Paris Saint-Germain. Per questa sfida le attenzioni sono tutte rivolte su Angel Di Maria. "El Fideo" è rientrato contro lo Spezia e l'impressione è che non sia al top. Anche contro la Fiorentina Di Maria è apparso indietro di condizione e poi all'intervallo è stato sostituito.

Massimiliano Allegri, al termine del match, ha sottolineato che le condizioni del suo numero 22 saranno da valutare. Adesso resta da capire se la Juventus lo preserverà in Champions League per averlo al meglio in campionato oppure se potrà utilizzarlo anche contro il PSG.

Resta ancora da capire se Di Maria prenderà parte alla seduta della vigilia di Champions League di domani 5 settembre.

Dubbi di formazione

Questo 4 settembre i bianconeri svolgeranno una seduta di scarico, ma domani 5 settembre sarà già la vigilia del match contro il PSG.

In queste ore, bisognerà valutare le condizioni di Angel Di Maria, Adrien Rabiot, Danilo e Alex Sandro.

Il francese ha saltato la partita contro la Fiorentina a causa di un'ematoma alla gamba. Mentre il numero 6 juventino ha preso una botta alla caviglia contro i viola e ha stretto i denti per arrivare al novantesimo. Alex Sandro, invece, ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare.

Insomma, ci sono molti dubbi di formazione e l'unica certezza sembra essere il ritorno tra i titolari di Dusan Vlahovic.

La Juventus, domani 5 settembre, si ritroverà alla Continassa per allenarsi al mattino e poi nel pomeriggio partirà in aereo per Parigi. Dunque, le prossime ore per la Juventus saranno decisive per capire quali sono i giocatori a disposizione e quali, invece, saranno gli assenti. La speranza di Allegri è quella quantomeno di recuperare Adrien Rabiot visto che McKennie a Firenze non ha dato le giuste garanzie a Massimiliano Allegri.