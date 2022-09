La Juventus vorrebbe rafforzare la propria rosa andando a pescare nel mercato dei possibili parametri 0 nel 2023: a centrocampo, si osserverebbe dunque il nome di Toni Kroos del Real Madrid mentre per la difesa, piacerebbe Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, per la prossima estate il colpo a parametro 0 potrebbe essere Toni Kroos

La Juventus, come insegnano gli ultimi anni, è stata sempre molto attiva sul mercato dei parametri 0: Pogba per due volte, Pirlo e Di Maria, sono solo alcuni degli esempi che testimoniano dell'accuratezza con la quale i bianconeri operano in questo campo.

Ecco perché, non stupisce come la Vecchia Signora starebbe già osservando alcuni calciatori che potenzialmente potrebbero liberarsi dalle rispettive squadre come svincolati nel prossimo 2023. Uno di questi, risulterebbe essere Toni Kroos, centrocampista attualmente in forza al Real Madrid. Secondo le indiscrezioni uscite oggi, il regista tedesco prossimo a terminare il proprio contratto con i "Blancos", starebbe discutendo di un possibile rinnovo che lui ed il suo entourage vorrebbero estendere fino al 2025. Da l'altra parte, il presidente dei "Galacticos" Florentino Perez avrebbe invece messo sul tavolo un contratto da due anni, probabilmente con la volontà di non legarsi eccessivamente ad un'atleta che ha 32 primavere.

Questa differenza di vedute tra le parti, stando alle notizie, potrebbe dunque portare ad un divorzio definitivo che libererebbe Kroos gratuitamente dalla prossima estate. La Juventus, che sognerebbe il calciatore tedesco da diverse finestre di mercato, potrebbe quindi approfittare della situazione ma dovrebbe altresì guardarsi le spalle dalla presenza di altri club come il Manchester City di Pep Guardiola.

Juventus, N'Dicka starebbe rifiutando tutte le proposte di rinnovo dell'Eintracht Francoforte

La Juventus, oltre che ad un mediano, nella prossima stagione potrebbe avere bisogno anche di un centrale difensivo. Bonucci, vista l'età, non garantirebbe più quella continuità di prestazioni mentre le riserve come Gatti e Rugani non avrebbero del tutto convinto.

Ecco perché, sulla falsa riga del discorso fatto per Kroos, la compagine bianconera potrebbe attingere nuovamente al mercato dei parametri 0, puntando Evan N'Dicka. Lo stopper classe '99 francese in forza all'Eintracht Francoforte, andrà in scadenza di contratto con la compagine tedesca nel prossimo 2023. A tal proposito e secondo le indiscrezioni, il giovane difensore transalpino starebbe rifiutando una dopo l'altra le proposte di rinnovo che proprio l'Eintracht gli starebbe fornendo. Di conseguenza, il ventitreenne da Parigi si potrebbe svincolare nel prossimo Luglio, con la Juve pronta a portarlo alla Continassa.