Uno dei reparti che ha mostrato qualche carenza nella prima parte della stagione in casa Inter è sicuramente sulle fasce, soprattutto su quella sinistra, visto che a destra c'è Denzel Dumfries che dà qualche garanzia dal punto di vista del rendimento. Sull'out mancino, invece, Robin Gosens non sembra aver ancora trovato la condizione migliore e non gode della piena fiducia di Simone Inzaghi. Tanti i nomi accostati al club meneghino e l'ultimo in ordine di tempo sarebbe Pasquale Mazzocchi, che tanto bene ha fatto con la maglia della Salernitana in questa prima parte della stagione, tanto da arrivare a conquistare la prima convocazione con la Nazionale italiana.

Anche la Juventus si sta guardando intorno per capire come rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri nelle prossime sessioni di Calciomercato. Difficile pensare ad investimenti pesanti per gennaio, ma per giugno il grande sogno risponderebbe al nome di Gigio Donnarumma, accostato ai bianconeri già quando era in scadenza di contratto con il Milan, prima del suo approdo al Paris Saint Germain.

Inter su Mazzocchi

L'Inter è alla ricerca di rinforzi sulle fasce, soprattutto sull'out di sinistra e uno dei nomi che sembrerebbe piacere maggiormente alla società nerazzurra è quello di Pasquale Mazzocchi. Classe 1995, il giocatore ha disputato un'ottima prima parte di stagione, arrivando a convincere Roberto Mancini nel convocarlo per la prima volta in Nazionale.

L'esterno piace molto al club meneghino essendo in grado di giocare indistintamente sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Nelle prime sette partite di campionato giocate quest'anno ha già messo a segno una rete e collezionato un assist ed è abituato a giocare da quinto di centrocampo in un 3-5-2. La valutazione di Mazzocchi si aggira tra i 5 e i 10 milioni di euro ma non è escluso anche uno scambio con il cartellino di Pirola, in prestito già ai granata, e il prestito del talento Carboni.

La Juventus sogna Donnarumma

Il grande sogno di mercato della Juventus risponde al nome di Gigio Donnarumma, che sembrava destinato ai bianconeri già l'anno scorso, quando è andato in scadenza di contratto con il Psg. Il classe 1999 d'altronde risponde ai parametri che cerca la società, giovane talento, nonostante la grande esperienza internazionale, e per di più italiano.

Non sarà semplice convincere i parigini a cederlo, con la Juve che avrebbe proposto il cartellino di Szczesny più un conguaglio economico. Proposta che è stata rispedita al mittente visto che il club francese avrebbe fatto sapere di essere disposto a sedersi al tavolo delle trattative solo per uno scambio alla pari con Federico Chiesa.