Fra i giocatori simbolo della Juventus degli ultimi decenni c'è sicuramente Gianluigi Buffon. Il portiere nelle ultime stagioni ha deciso di iniziare una nuova esperienza professionale nel Parma e attualmente è alla seconda stagione nella società emiliana.

Di recente l'estremo difensore carrarino è stato ospite al Festival Dello Sport a Trento. Sono tanti gli argomenti di cui ha parlato, uno su tutti quello riguardante Giorgio Chiellini, un altro dei punti di riferimentp della Juventus delle ultime stagioni, che di recente ha iniziato una nuova esperienza professionale nel campionato americano, ai Los Angeles Fc.

Buffon non ha nascosto il fatto che gli manca un giocatore come Chiellini, come fra l'altro tutti gli altri bianconeri con cui ha condiviso tanti successi negli ultimi anni. Il portiere ha sottolineato come il difensore centrale abbia condiviso con lui gran parte della vita professionale, crescendo insieme sul piano della mentalità. Inoltre Buffon ha dichiarato che Chiellini è uno dei più grandi giocatori in assoluto.

Gianluigi Buffon ha parlato di Chiellini

'Chiellini mi manca, abbiamo condiviso tanta parte di vita. Lui come altri. È la cosa bella dello sport di squadra, la condivisione. Con il blocco storico della Juve siamo cresciuti insieme in tutto: mentalità'. Parole importanti quelle di Buffon in riferimento a Giorgio Chiellini, ex centrale della Juventus recentemente trasferitosi nel campionato americano, ai Los Angeles Fc.

Il portiere del Parma ha inoltre aggiunto: 'Chiellini lo metto fra i più grandi'.

Dichiarazioni che confermano la stima professionale e umana di Buffon nei confronti del difensore centrale livornese, con il quale ha condiviso tante vittorie alla Juventus. La carriera professionale di Chiellini è stata impreziosita anche dal successo agli Europei nel 2021 come capitano della nazionale italiana di Roberto Mancini.

L'assenza di Chiellini alla Juventus

L'assenza di Giorgio Chiellini in questa stagione alla Juventus si sta facendo sentire, non tanto dal punto di vista tecnico, ma probabilmente più sul piano umano e caratteriale.

La squadra bianconera, in queste settimane, sta infatti avendo diversi problemi di rendimento e un giocatore come Chiellini sarebbe potuto servire come punto di riferimento fra la società di Agnelli e i vari calciatori della rosa di mister Massimiliano Allegri.