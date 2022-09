La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato durante il Calciomercato estivo. Tanti acquisti ma anche tante cessioni, basti pensare che sono partiti Chiellini, de Ligt, Dybala, Bernardeschi, Morata, Rovella, Arthur Melo e Zakaria. In difesa sono arrivati Bremer e Gatti, giocatori importanti ma di piede destro. Servirebbe quindi un centrale di piede sinistro, che possa completarsi eventualmente con uno fra Bremer e Gatti e nell'immediato con Bonucci. Allegri in diversi match ha schierato Danilo come centrale di sinistra ma si tratta di un giocatore adattato nel ruolo essendo un terzino destro.

Per questo per il 2023 potrebbe arrivare un giocatore di ruolo, a tal riguardo sono diversi i giocatori che piacciono alla società bianconera e che vanno in scadenza di contratto a giugno. In Italia piace Igor della Fiorentina, che sta dimostrando tutta la sua affidabilità nella società toscana.

Si valuta un rinforzo anche dalla Germania, piace N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto anche lui a giugno e che ha dimostrato nella società tedesca tutte le sue qualità difensive, fisiche e tecniche. Ha 23 anni, si tratterebbe quindi di un rinforzo importante per il presente e per il futuro.

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa con N'Dicka

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe già lavorando per il mercato nel 2023.

Potrebbero arrivare un difensore centrale e un terzino sinistro, ruoli che hanno bisogno di rinforzi. A tal riguardo si valutano due giocatori, Igor della Fiorentina e N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Il francese era stato vicino al trasferimento al Milan nel recente calciomercato estivo, alla fine però ha deciso di rimanere nella società tedesca.

Non è da scartare la possibilità che la Juventus presenti un'offerta per il suo cartellino a gennaio, come è successo con Zakaria nel l'anno scorso a gennaio. Anche lo svizzero era in scadenza a giugno, la Juventus lo ha pagato circa 8 milioni di euro per poi cederlo nel recente calciomercato estivo al Chelsea in prestito con riscatto per un totale di 37 milioni di euro.

Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, a tal riguardo fra i giocatori valutati dalla società bianconera ci sarebbero Bensebaini e soprattutto Grimaldo. Lo spagnolo del Benfica è in scadenza di contratto a giugno e sarebbe un rinforzo importante, anche perché può giocate terzino e centrocampista di sinistra oltre che centrale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere almeno quattro giocatori a parametro nel 2023. Sono in scadenza di contratto Alex Sandro, Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Di questi il giocatore che potrebbe rimanere è l'argentino, soprattutto, in questo l'arrivo di Paredes a Torino potrebbe aiutare molto.