La Juventus è ritornata ad attingere al mercato dei parametri zero in questo Calciomercato estivo. Gli ultimi giocatori arrivati senza costo di cartellino sono stati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey nel 2019, a luglio invece sono arrivati Paul Pogba e Angel Di Maria. Il francese in questo momento sta recuperando dall'infortunio al menisco, l'argentino invece ha già dimostrato la sua importanza nella Juventus segnando un gol e fornendo un assist a Vlahovic nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo. Il mercato dei parametri zero potrebbe essere molto interessante anche nel 2023, ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare le rispettive società a giugno.

Fra questi spiccano sicuramente Benzema, Kroos e Asensio del Real Madrid, senza dimenticare il mercato inglese con giocatori come Gundogan del Manchester e Yuri Tielemans del Leicester. In Germania uno dei giovani più interessanti è il difensore centrale di 23 anni dell'Eintracht Francoforte Ndicka, seguito dal Milan. Anche in Italia potrebbero esserci diverse possibilità interessanti, soprattutto nelle società milanesi. A tal riguardo spicca il nome di Oliver Giroud ma anche quelli di Dzeko e Skriniar dell'Inter. Da valutare anche il portiere del Napoli Meret, che rimane uno dei più affidabili del calcio italiano.

Ci sono diversi giocatori che potrebbero interessare alla società bianconera per migliorare una rosa che anche in questa stagione ha dimostrato problematiche evidenti nell'impostazione di gioco. A tal riguardo si valutano diversi giocatori del Real Madrid, su tutti Toni Kroos, Karim Benzema e Marco Asensio. Uno dei giocatori che potrebbero migliorare il centrocampo della Juventus è Youri Tielemans, nazionale del Belgio classe 1997 del Leicester che garantirebbe quantità e qualità al centrocampo bianconero.

La Juventus cercherebbe anche un difensore centrale di esperienza e qualità, considerando l'età avanzata di Leonardo Bonucci. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Milan Škriniar, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno. Il mancato trasferimento del giocatore al Paris Saint Germain potrebbe agevolare il suo possibile arrivo a Torino.

I giocatori della Juventus in scadenza a giugno 2023

La Juventus ha diversi giocatori in scadenza a giugno 2023 e che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero a fine stagione. Fra questi spiccano Alex Sandro e Juan Cuadrado, partiti nella maniera non ideale in questo inizio di stagione. Altro nome che potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera è Adrien Rabiot, che però rimane uno dei migliori della squadra bianconera.