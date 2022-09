La Juventus ha iniziato la stagione 2022-2023 in maniera deludente sia dal punto di vista del gioco e dei risultati. La squadra bianconera anche contro la Fiorentina ha dimostrato tutte le problematiche di una Juventus che oramai da almeno due stagioni non riesce a migliorare l'impostazione, costruendo poche azioni da gol. Anche contro i toscani dopo i primi venti minuti molto interessanti la Juventus non è riuscito a chiudere il match sul 2 a 0 subendo un gol in contropiede. Di certo le esigenze della squadra bianconera sono diverse, in particolar modo in difesa.

Non c'è un centrale di piede sinistro nella rosa bianconera, oltre al fatto che Alex Sandro non sembra dare più garanzie di affidabilità tecnica sulla fascia sinistra difensiva. Per questo potrebbero arrivare almeno un centrale difensivo ed un terzino sinistro. La Juventus dovrebbe continuare ad investire sulle possibilità di mercato, considerando che diversi giocatori che piacciono alla società bianconera andranno in scadenza di contratto a giugno. A proposito di difensori centrali, la Juventus valuta oltre a Milan Škriniar anche Gabriel dell'Arsenal e Igor della Fiorentina. Proprio il giocatore della squadra toscana va in scadenza di contratto a giugno 2023, arriverebbe quindi a parametro zero.

Piace molto anche il francese dell'Eintracht Francoforte N'Dicka.

Si valutano acquisti per la difesa: piacciono Igor e N'Dicka

La Juventus nel 2023 potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per rinforzare soprattutto la difesa. A tal riguardo la società bianconera sta valutando l'acquisto di un difensore centrale e di un terzino sinistro.

Piace Igor della Fiorentina, che anche in questo inizio di stagione si sta confermando nella squadra toscana. Sarebbe un rinforzo importante che si andrebbe ad integrare nella maniera ideale con Bremer, garantendo fisicità ma anche qualità alla difesa bianconera. Altro giocatore gradito dalla società bianconera in scadenza a giugno è il francese N'Dicka, il centrale dell'Eintracht Francoforte piace anche al Milan.

Per quanto riguarda invece il terzino sinistro, sono diversi i giocatori che piacciono. C'è Bensebaini del Borussia Monchengladbach oltre allo spagnolo del Benfica Grimalo, anche lui in scadenza a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi a parametro zero anche a centrocampo. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sono sicuramente Toni Kroos del Real Madrid e Youri Tielemans del Leicester. Rimanendo sempre nella società spagnola piace molto Marco Asensio, lo spagnolo sarebbe il sostituto ideale di Juan Cuadrado, che potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera a giugno.