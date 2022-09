La Juventus è reduce da giorni davvero impegnativi dal punto di vista emotivo. Dopo il pareggio contro la Salernitana in campionato è arrivata la sconfitta in Champions League che potrebbe compromettere il cammino europeo della società bianconera. Serviranno quattro vittorie nel girone per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Ciò che preoccupa, però, è il rendimento di squadra, con tanti giocatori che non riescono ad incidere. Uno dei responsabili è sicuramente Allegri, che non è riuscito a sistemare la squadra dando un'impostazione di gioco.

L'eventuale conferma del tecnico potrebbe dipendere dal match contro il Monza. Se non dovessero arrivare prestazione e risultato, non è da scartare la possibilità di una partenza del tecnico. Intanto, hanno avuto molto clamore mediatico le dichiarazioni di Leandro Paredes nel post Juventus-Benfica. Secondo l'argentino, il problema della Juventus è mentale, un calo evidente che si è visto anche nel match contro il Benfica. Il centrocampista cerca però di guardare positivo dichiarando che c'è tempo di migliorare essendo appena ad inizio stagione. Ha poi aggiunto che bisogna essere uniti e lavorare per migliorare.

Leandro Paredes ha parlato della sconfitta contro il Benfica

'Sconfitta contro il Benfica?

Secondo me abbiamo abbassato il ritmo e li abbiamo lasciati pressare e giocare, come avevamo fatto noi nei primi minuti. Loro hanno preso fiducia e hanno iniziato a giocare'. Queste le dichiarazioni di Leandro Paredes nel post match contro i portoghesi. Il centrocampista argentino ha aggiunto: 'Penso sia una condizione mentale ma siamo ad inizio stagione e abbiamo tempo per migliorare e trovare le vittorie'.

Parole importanti, quelle dell'argentino, che ha sottolineato come il lavoro possa aiutare la società bianconera a ritrovare gioco e vittoria. Di certo, ci si aspetta una Juventus diversa contro il Monza. Se dovesse arrivare un risultato o una prestazione deludente, la società bianconera potrebbe valutare anche una sostituzione del tecnico.

Fra l'altro, le agenzie di scommesse hanno diminuito le quote dell'esonero di Allegri a 3,5 volte la posta in palio. Si valuta anche il sostituto del tecnico, con le agenzie di scommesse che quotano l'ingaggio di Zidane a 6,00.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora già al mercato di gennaio con diversi acquisti che potrebbero riguardare soprattutto la difesa. Piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte oltre al giocatore del Benfica, Alejandro Grimaldo, e a quello del Real Madrid, Alvaro Odriozola, quest'ultimo valutato circa 20 milioni di euro.