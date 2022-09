La Juventus ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri, almeno fino al match contro il Monza. L'eventuale proseguimento dell'esperienza professionale nella società bianconera da parte del tecnico dipenderà non solo dal risultato ma anche dalla prestazione dei bianconeri. Se i giocatori dimostreranno di seguire il tecnico dovrebbe rimanere almeno fino a giugno. Intanto però arrivano indiscrezioni di mercato in merito alla possibile sostituzione di Allegri, che sia nell'immediato o a fine stagione. A tal riguardo sono sei i nomi avvicinati alla società bianconera e che potrebbero essere valutati come possibili successori del tecnico.

Fra questi spicca il nome di Zinedine Zidane, attualmente senza panchina dopo aver guidato il Real Madrid ed aver vinto molte competizioni spagnoli ed europee. Il francese però piace anche alla Federazione calcistica francese come possibile successore di Didier Deschamps nel caso in cui quest'ultimo dovesse lasciare il ruolo da commissario tecnico dopo il mondiale. Le agenzie di scommesse quotano l'ingaggio di Zidane da parte della Juventus a 6,00. Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Tomas Tuchel, recentemente esonerato dal Chelsea dopo la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Il tedesco ha vinto la Champions League contro il Chelsea ma il suo rendimento.è diminuito gradualmente fino all'esonero.

Altro nome gradito dalla società bianconera è quello di Roberto De Zerbi, che dopo l'esperienza professionale allo Shakhtar Donetsk è rimasto senza panchina e sarebbe pronto a rilanciarsi in una società importante.

I possibili nomi per il dopo Allegri: ci sarebbero anche Pochettino e Montero

La Juventus starebbe valutando diversi tecnici per il dopo Allegri.

Il toscano potrebbe essere confermato fino a giugno ed eventualmente essere sostituito. Abbiamo parlato di nomi come quelli di Zidane, Tuchel o De Zerbi come sostituti di Allegri, a questi bisogna aggiungere Mauricio Pochettino, anche lui senza panchina dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain. Potrebbe esserci anche la promozione di Paolo Montero dalla Primavera bianconera alla prima squadra, sarebbe però una scelta momentanea fino a giugno, per poi eventualmente ingaggiare un nome importante.

A tal riguardo negli ultimi giorni si parla anche di una possibile partenza di Antonio Conte dal Tottenham nel 2023. Il tecnico pugliese è in scadenza di contratto a giugno con la società inglese e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale.

Potrebbe ritornare Conte alla Juventus

La Juventus potrebbe decidere anche per il ritorno anche perché Conte ha dimostrato di saper ricostruire nella sua prima esperienza professionale da tecnico nella società bianconera. Il suo arrivo sarebbe gradito ad alcuni tifosi bianconeri, meno ad altri per il modo in cui ha lasciato Torino nell'estate 2014, a preparazione iniziata. Le ultime notizie di mercato confermano come il tecnico abbia ritrovato il rapporto professionale ed umano con la proprietà, a partire dal presidente Andrea Agnelli. Una situazione che potrebbe agevolare il suo ritorno.