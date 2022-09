La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente fra risultati e prestazioni non ideali. Sembra mancare un'idea di gioco nella squadra di Allegri, oltre al fatto che fisicamente i giocatori bianconeri non sembrano essere in una forma ottimale. Evidente la prestazione contro il Benfica, con i portoghesi che sembrava andassero molto più veloci dei bianconeri. Fra i principali responsabili di questo inizio della Juventus secondo gran parte degli addetti ai lavori e dei tifosi bianconeri c'è Massimiliano Allegri, che non è riuscito a dare non solo gioco ma anche motivazione ai giocatori.

Per questo diversi giornali sportivi in questi giorni hanno parlato della possibilità di un esonero del tecnico. Pesa però il contratto sottoscritto a giugno 2021 da 7 milioni di euro a stagione più bonus per quattro stagioni. Nonostante questo però le agenzie di scommesse hanno diminuito le quote che pagano l'esonero di Allegri. Segnale evidente che un'eventuale prestazione o risultato deludente contro il Monza potrebbe agevolare la partenza del tecnico. In tal caso fra i possibili sostituti ci sarebbe Zinedine Zidane. Sempre secondo le agenzie di scommesse un eventuale ingaggio del tecnico francese da parte della società bianconera è quotato a 6,00. Una quota evidentemente bassa se consideriamo che il francese è uno dei tecnici più importanti attualmente disponibili, che però andrebbe a guadagnare un ingaggio notevole.

Le agenzie di scommesse quotano l'esonero di Allegri a 3,25. Una quota evidentemente diminuita rispetto a prima del match contro il Benfica e che confermerebbe come la Juventus stia valutando la partenza del tecnico. Da capire però chi sarà l'eventuale sostituto, considerando che Allegri guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Si è parlato di Montero fino a giugno, per poi ingaggiare uno dei tecnici più importanti disponibili come potrebbe essere Klopp o Conte. Nelle ultime ore però si parla anche di Zinedine Zidane, nonostante fino a diverse settimana fa il francese era considerato il sostituto ideale di Deschamps nell'eventualità di una sostituzione del commissario tecnico della nazionale francese dopo il mondiale.

Le agenzie di scommesse quotano l'ingaggio di Zidane da parte della Juventus a 6,00, una quota evidentemente interessante per gli scommettitori.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà però attingere anche al mercato di gennaio considerando lei problematiche di questo inizio di stagione. Potrebbe rinforzare soprattutto la difesa ma si valutano rinforzi anche per il centrocampo. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera e in scadenza di contratto a giugno ci sono Grimaldo, Igor e N'Dicka.