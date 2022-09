La Juventus è attesa da settimane importanti da qui alla pausa per il mondiale. Da capire se Massimiliano Allegri sarà confermato, e molto dipenderà dal match contro il Monza, anche se diverse notizie di mercato confermano il possibile esonero del tecnico. In tal caso, potrebbe essere sostituto da Montero, attualmente alla Primavera bianconera, o eventualmente da uno fra Zidane e De Zerbi. Intanto, però, si lavora anche al mercato di gennaio, con la società bianconera che deve rinforzare diversi ruoli, soprattutto in difesa. A giugno potrebbero lasciare Torino Alex Sandro e Cuadrado.

Entrambi sono in scadenza di contratto e, a meno di un clamoroso prolungamento di contratto, la Juventus deve pensare a dei sostituti. Per la fascia sinistra piace Alejandro Grimaldo del Benfica, in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno e valutato circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la fascia destra difensiva, si è parlato di un possibile ritorno di Molina in Italia, dopo il trasferimento nel recente Calciomercato estivo dall'Udinese all'Atletico Madrid.

Altro nome che piace molto alla società bianconera è quello di Denzel Dumfries L'olandese potrebbe lasciare l'Inter perché la società milanese vorrebbe monetizzare dalle cessioni. Il giocatore è uno di quelli che ha più mercato ed ha una valutazione di circa 35 milioni di euro.

La Juventus potrebbe decidere di investire tale somma per acquistarlo dalla società milanese.

Il giocatore Dumfries potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando ad un sostituto di Cuadrado. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe Denzel Dumfries, olandese dell'Inter valutato circa 35 milioni di euro.

La società milanese preferirebbe venderlo all'estero e non alla Juventus, ma in caso di offerta importante potrebbe valutare anche la cessione alla società del presidente Agnelli. D'altronde, i bianconeri hanno bisogno di un giocatore per la fascia destra considerando che il colombiano andrà in scadenza a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale.

Dumfries sta dimostrando all'Inter tutta la sua bravura ed è migliorato anche in fase difensiva. In questa stagione ha già segnato, sia in campionato che in Champions League, fornendo anche un assist decisivo ad un suo compagno.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Potrebbero arrivare rinforzi anche nel ruolo di difensore centrale e a centrocampo. A tal riguardo piacciono Igor e N'Dicka, oltre ad altri giocatori in scadenza di contratto a giugno come Kanté e Douglas Luiz.