La Juventus, in queste settimane, ha lavorato per capire quali sono le principali cause che hanno scatenato la crisi di risultati.

La pausa per le nazionali è servita alla Juventus, consentendo ai giocatori di staccare un po' e di fare ora ritorno alla base con un umore migliore. Chi, invece, è rimasto al JTC ha soprattutto avuto modo di migliorare la condizione fisica e alcuni giocatori hanno smaltito i rispettivi infortuni. Adesso Allegri ha ritrovato tutti i nazionali e in particolare il capitano Leonardo Bonucci.

Stando a quanto ha rivelato la Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juventus e il numero 19 juventino remano entrambi dalla stessa parte e la loro volontà è quella di dare il via all' "operazione rimonta".

Bonucci e Allegri si sono visti nei corridoi della Continassa senza parlare in modo specifico di qualcosa perché tutti e due hanno preferito andare in campo per lavorare perché quella è l'unica via che conosco per portare la barca fuori dalla crisi.

La Juve vorrebbe fare una rimonta come nel 2015/2016

Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri - a quanto pare - sono più uniti che mai con la stessa volontà: portare la Juventus fuori dalla crisi.

Quello dell'allenatore e del difensore bianconero è un patto chiaro siglato per il bene della squadra. Allegri ha bisogno di un uomo forte all'interno del campo che guidi il resto del gruppo. Bonucci è uno dei pochi leader della squadra e soprattutto ha un bagaglio di esperienza che gli altri non hanno.

Il capitano della Juventus e mister Allegri nella stagione 2015/2016 erano uno al fianco dell'altro, quando i bianconeri erano partiti malissimo in campionato, ma poi si erano compattati, dando vita a un rimonta che portò allo scudetto.

Bonucci e Allegri, adesso, vogliono fare lo stesso e provare a guidare la Juventus allo scudetto.

Entrambi sanno che ci vuole unità di intenti: uno in panchina e l'altro in campo dovranno essere abili a evitare quei cali di tensione che hanno attanagliato la squadra prima della pausa.

I problemi della Juventus

I problemi più grandi di questo inizio stagione della Juventus sono stati dovuti agli infortuni e ai cali mentali.

I bianconeri, soprattutto contro Benfica e Monza, sono apparsi quasi impauriti e incapaci di reagire alle difficoltà. A questo si è aggiunta l'assenza di tanti giocatori, soprattutto a centrocampo.

Adesso toccherà ad Allegri toccare le corde giuste per riaccendere la fiammella delle motivazioni che ultimamente si è spenta. Ma l'allenatore non sarà solo in questa missione visto che al suo fianco c'è Leonardo Bonucci che è pronto a fare la sua parte per provare a riportare lo scudetto a Torino.