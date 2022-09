La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Tante trattative concretizzatesi, tante altre invece che non hanno raggiunto la definizione attesa. E' il caso ad esempio di Memphis Depay, che non ha rescisso il contratto con il Barcellona. Si era parlato dell'olandese come possibile rinforzo per il settore avanzato, alla fine è arrivato Arkadius Milik, che ha già segnato un gol in campionato contro lo Spezia. La Juventus nel recente calciomercato estivo ha provato a definire anche altre cessioni oltre a quelle dei vari Rovella, Arthur Melo e Zakaria.

Come è noto la società bianconera ha trattato con il Manchester United la cessione del centrocampista Adrien Rabiot. Era stata raggiunta l'intesa sulla base di circa 20 milioni di euro per il cartellino del francese. Non è arrivata invece quella del centrocampista con la società inglese, soprattutto per quanto riguarda dei bonus che avrebbe dovuto ricevere il francese. Alla fine è rimasto a Torino nonostante sia in scadenza di contratto a giugno 2023. Fra l'altro Allegri lo ha schierato sempre titolare nei match fin qui disputati, a parte la prima giornata perché era squalificato. Una conferma alla Juventus quella di Rabiot che sarebbe stata gradita anche dal tecnico toscano, che lo considera importante per il centrocampo bianconero.

Allegri potrebbe schierare titolare Rabiot durante la stagione

La Juventus avrà come riferimento a centrocampo per la stagione 2022-2023 il francese Adrien Rabiot. Alla fine nonostante l'interesse del Manchester United il giocatore è rimasto per la soddisfazione di Allegri, che non ha mai nascosto la stima professionale nei confronti del centrocampista.

E' stato uno dei giocatori più schierati dal toscano la scorsa stagione, in quella attuale fino ad adesso ha saltato per squalifica il match contro il Sassuolo e non giocherà contro la Fiorentina per una contusione subita contro lo Spezia. Dovrebbe ritornare disponibile contro il Paris Saint Germain o eventualmente contro la Salernitana.

Non è da scartare la possibilità che il francese valuti anche un prolungamento di contratto con la società bianconera, che però difficilmente potrà garantirgli i 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. La sua intesa contrattuale scade a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre a Rabiot ha diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023. Fra questi spiccano i nomi anche di Cuadrado e Alex Sandro. La società bianconera starebbe valutando il prolungamento di contratto di Danilo, che un'intesa fino a giugno 2024 e che è considerato uno dei riferimenti della società bianconera.