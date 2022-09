La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nella sessione estiva. Tante trattative concretizzatesi fra acquisti e cessioni in una rosa che è stata modificata molto rispetto alla scorsa stagione. Basti pensare alle partenze dei vari Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Morata e de Ligt, ai quali si sono aggiunti negli ultimi giorni del mercato Denis Zakaria e Arthur Melo. Il centrocampista svizzero si è trasferito al Chelsea in prestito con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro, Con la stessa modalità di trasferimento Arthur Melo ha raggiunto il Liverpool, in prestito oneroso per 4,5 milioni di euro più diritto di riscatto a 37,5 milioni di euro.

Un trasferimento quello del brasiliano inaspettato se consideriamo che si parlava soprattutto di una sua possibile cessione in prestito al Valencia o allo Sporting Lisbona. Alla fine Klopp ha deciso di affidarsi al centrocampista brasiliano, che cercherà di meritarsi la convocazione al mondiale in Qatar fra novembre e dicembre con la nazionale sudamericana. A parlare del trasferimento di Arthur Melo al Liverpool è stato anche Maurizio Pistocchi, che sul suo account ufficiale di Twitter ha sottolineato come, se il brasiliano dovesse fare bene con la società inglese, il problema potrebbe essere rappresentato non dal giocatore ma dalla società che lo ha ceduto.

'Dopo Bentancur e Kulusevski , anche Arthur Melo va in Premier League, prestito secco al Liverpool . Se dovesse fare bene anche lui, non ci sarebbero più dubbi: il problema è altrove'. Questo il post di Maurizio Pistocchi in riferimento al trasferimento di Arthur Melo al Liverpool.

Parole decise quelle del giornalista sportivo che sottolinea come sia l'uruguaiano e lo svedese al Tottenham stanno facendo bene. Se dovesse anche il brasiliano dovesse adattarsi bene al campionato inglese questo potrebbe significare che il problema è alla Juventus, che non è riuscita a valorizzare questi giocatori. Di Arthur Melo al Liverpool ha parlato di recente anche Adani, il commentatore sportivo ha dichiarato iche non è un caso che Klopp abbia pensato al brasiliano per rinforzare il centrocampo.

La Juventus oltre ad annunciare due cessioni importanti come quelle di Zakaria e Arthur Melo (che si aggiungono al prestito di Nicolò Rovella al Monza) ha rinforzato il centrocampo con Leandro Paredes. Un arrivo importante considerando la qualità dimostrata dal centrocampista non solo al Paris Saint Germain ma anche nella nazionale argentina. Il giocatore si è trasferito nella società bianconera in prestito con riscatto a circa 23 milioni di euro ed andrà a migliorare il centrocampo bianconero.